Idővel és rengeteg halottal lehet csak visszafoglalni Rakkát az Iszlám Államtól

Azután, hogy tavaly ősszel az Iszlám Állam elveszítette az iraki Moszult, ugyanez megismétlődhet a szíriai Rakkával is. Rakka az Iszlám Állam "fővárosa", ezért ha azt sikerülne visszafoglalni, az hatalmas érvágás lenne a terroristáknak. Rakka ostroma nem most kezdődött meg. Ami most történik, az már a visszafoglalás ötödik fázisa. Az Egyesült Államok és szövetségeseik támogatását élvező csapatok - köztük kurdok és szírek - már tavaly novemberben elkezdték a műveletet.

Rakka visszafoglalása akkor sem lesz könnyű menet, ha az Iszlám Állam már nem olyan erős, mint korábban volt. A Stratfor emlékeztet rá, hogy az utóbbi időben az Iszlám Állam több, korábban általa kontrollált területet is elvesztett Irakban és Szíriában egyaránt.

A Stratfor elemzése szerint igazából csak idő kérdése, hogy mikor veszíti el az Iszlám Állam Rakkát, de addig még nagyon sok ember meg fog halni. Rakka ugyanis Moszulnál sokkal "kompaktabb" város és az Iszlám Államnak volt ideje kidolgoznia a védelmet: rengeteg elrejtett csapda várja a bemerészkedőket. A Stratfor szerint hónapokig eltarthat az ostrom és nagyon durva városi gerillaharcra kell készülniük a feleknek. Ez pedig rengeteg halottal jár majd.

Rakkában becslések szerint 4-5 ezer harcosa lehet az Iszlám Államnak. Rakka hiába kisebb, mint Moszul, az iraki városban is körülbelül ugyanannyian védték a települést az ostromlókkal szemben. A Stratfor szerint azonban nem kérdéses, hogy végül ki fog győzni, hiszen az ostromlók létszám-és erőfölényben vannak. Az más kérdés, hogy az ostrom nagyon elhúzódhat.