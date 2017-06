Nekiment Trumpnak a volt FBI-vezér

A nemrég menesztett FBI-igazgató, James Comey nyíltan hazugnak nevezte az Egyesült Államok elnökét, és kimondta: Oroszország biztosan és nyilvánvalóan beleavatkozott a választásokba. Kiderült, Comey az ügy egy részét kiszivárogtatta a médiának, amiért Trump ügyésze most vizsgálatot akar indítani. A volt igazgató beszéde után mindkét oldal győztesnek érzi magát, a vizsgálatnak pedig még közel sincs vége.

Lezajlott James Comey, az egy hónapja botrányos körülmények között kirúgott FBI-igazgató meghallgatása, és bár nagyon kemény állításokat tett, úgy tűnik,

egyelőre vagy az egyiknek hiszünk, vagy a másiknak.

A hírszerzési bizottság három órán át izzasztotta Comeyt, aki nem csupán a már tegnap nyilvánosságra hozott jegyzeteket mondta fel. Azokból kiderült: Trump hűséget kért Comeytól, és egyszer négyszemközt azt is elmondta neki, reméli, "el tudja engedni" a Michael Flynn elleni vizsgálatot. Az elnök tanácsadójáról aztán kiderült, számos kötődése volt Oroszországhoz.

A vita után az a furcsa helyzet alakult ki, hogy mindkét oldal (a trumpisták és az antitrumpisták) is úgy érezhette, ő győzött. A #ComeyDay posztok pedig mintha két párhuzamos valóságot írnának le.

Durva állításokkal ment neki Trumpnak

Comey eskü alatt vallott, legerősebb mondatai ezek voltak:

Jegyzeteltem a találkozóink után, "mert féltem, hogy Trump hazudni fog." - mondta.

A találkozók körülményei és témája miatt volt bizonytalan. Obamával és Bushsal is találkozott, velük nem jegyzetelt. Trump korábban Twitteren azt állította, hangfelvételei vannak a beszélgetésükről. Comey most üzent neki: nyugodtan hozza őket nyilvánosságra. Az elnök még nem reagált.

Az FBI a kormánytól függetlenül mindig hiteles, erős és független lesz.

Miért nem elég mindez Trump menesztéséhez?

Trump tegnap óta nem szólalt meg. A Fehér Ház tagadja, hogy valaha is a Flynn-ügy lezárását, vagy Comey hűségét követelte volna, a vizsgálat pedig nem egy meghallgatáson fog eldőlni. Comey ráadásul nem egy ellentmondásos döntést is hozott, és egyelőre sok a találgatás Trump szándéka és az igazgató kirúgása körül is.

Trump nem követelt semmit. Nem történt felszólítás, pedig az elnöki jogkörben egy vizsgálat önkényes leállítása is benne van. Kiküldte az Ovális Irodából az összes emberét, köztük Jeff Sessions legfőbb ügyészt, és azt mondta Comeynak: "Remélem, el tudod ezt engedni. Flynn egy jó srác". Mire Comey - saját állítása szerint zavarában - azt mondta: "Tényleg jó srác". Nem újdonság az sem, hogy Trump ellenezte a Flynn-vizsgálatot. Comey szerint viszont nagy a különbség az elnök Twitter-posztjai, és aközött, hogy négyszemközt utalgatott valamire a nyomozást folytató FBI-igazgatónak.

A vizsgálat titkos kihallgatásokkal folytatódik, az ülés végén az alelnök kijelentette: bár a két férfi becsületszavát kell összemérni, de nincs kétség, a történet mélyére fognak ásni, és kiderül majd, mi történt pontosan.

