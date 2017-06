Lehetséges koalíciós partnere sem biztatja Mayt

Theresa May öngólt rúgott azzal, hogy kiírta az előrehozott választásokat, mivel a konzervatívok a korábbi szűk többségüket is elvesztették, így önállóan nem alakíthatnak stabil kormányt. A toryk veresége miatt a kormányfőt lemondásra szólította fel a választásból megerősödve kijött Munkáspárt vezetője. Igaz, Jeremy Corbynnak sem lenne meg a többsége koalíciós társakkal sem, amire a toryknak megvan az esélyük az észak-írországi Demokratikus Unionista Párt (DUP) tíz képviselője révén.

Corbyn ezért első nyilatkozataiban nem is a kormányzásról beszélt, hanem arról, hogy pártja "készen áll az ország szolgálatára." Legfontosabb feladatként a brexit tárgyalás levezetését jelölte meg – vagyis épp azt, ami minden bizonnyal sokkal nehezebbé válik a csütörtöki választási eredmény után. Ugyanakkor joggal mondhatja, hogy pártja a választás nagy nyertese, még akkor is, ha a toryk mögött maradt, hiszen 260 mandátum fölé tornászta eddig 232 fős frakcióját.

Ugyanakkor a Munkáspárt nem zárja ki, hogy kisebbségi kormányt hozzanak létre. Az árnyékkormány pénzügyminisztere szerint biztosítható az alkalmi többség, amely még mindig megbízhatóbb lenne, mint a konzervatívok és a DUP koalíciója. John McDonell szerint a tory kormányfő mindenképp béna kacsa lenne a koalícióban.

A Momentum is elégedett

A Munkáspárt győzelemmel felérő eredményét ünnepelte a Momentum is – amely a Munkáspárt szervezeteként 24 ezer aktivistával támogatta a kampányt. A Momentumot vezető Adam Klug szerint szervezete alapvető szerepet játszott a Munkáspárt sikerében, amely nyomán kijelentette: „Azt hiszem ezzel véget ért a politizálás korábbi módja.”

May a Guardian forrásai szerint nem kíván lemondani. Egyelőre nem mondott beszédet, így nem tudni, mit is tervez a kormányfő, akire pártján belül is neheztelnek az elrontott kampányért, amely miatt az előre hozott választás kiírásakor a Munkáspárttal szemben meglévő 16-20 százalékpontos előnyüket nem tudták mandátumokra fordítani.

„Hiba volt azt hinnünk, hogy nyerhetünk” – mondta ki a nyilvánvaló tényt a korábbi oktatási miniszter. A Mayt egyébként támogató Nick Morgan szerint a kormányfő elkötelezett az iránt, hogy kormányt alakítson, de elismerte, hogy a választások nyomán nehezebb lett a párt helyzete. „Az emberek tisztán akarnak látni a vezetést illetően, hiszen 11 nap múlva megkezdődnek a rendkívül fontos brexit-tárgyalások.” A politikus úgy látja, magyarázatra szorul, miért alakult így az eredmény.

Kérdés, mennyire lehet működőképes a konzervatívok és a DUP matematikailag szűk többséget hozó szövetsége, amennyiben létrejön. Nem túl sok jót ígért ehhez a DUP vezetője: „Hihetetlenül nehéz este vár rá” – üzente Maynek a BBC-n keresztül Arlene Foster, aki szerint a kormányfő túlélése azért is kétséges, mert több mint száz fős többséget ígért a kampányban pártjának, ami helyett most az eddig biztosított szűk abszolút többség is elolvadt.

Foster szerint a hétvégén fognak beszélni Mayjel, de most még korai lenne megmondani, mit fog tenni a DUP.

A UKIP vezetőjét is elsodorta a választás

A brexit mellet kampányolva tavaly csúcsra jutott a párt, az előző választáson 12 százalékot szerzett – igaz, a választás rendszer miatt ez csak egy mandátumot jelentett – most viszont alig több mint két százalékot kapott az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja (UKIP). A párt a brexitről szóló népszavazási siker után zavarba hozta támogatóit, amikor Nigel Farage pártelnök – aki évtizedeken át az EU parlamentjében ekézte az EU-t – lemondott a párt vezetéséről, de EP mandátumát megtartotta.

Kevésbé meglepő utódjának pénteki bejelentése: Paul Nuttall a gyenge eredményre hivatkozva távozott az EU-ellenes párt éléről.