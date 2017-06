Hétköznapi hősök, akik nem féltek a terroristáktól

A terroristák ma már nem bíbelődnek körülményesen beszerezhető bombákkal és fegyverekkel: tömegbe gázoló autókkal, kamionokkal, késsel, fejszével támadnak. Fő fegyverük a meglepetés és a gyorsaság. Hiába növelte minden ország a terrorelhárításban résztvevő rendőri erők számát, hiába járőröznek Magyarországon is fegyveres katonák az utcákon, nem lehet mindig minden sarkon valaki, aki felveszi a küzdelmet a merénylőkkel.

Bármilyen gyorsan is avatkozik be a rendőrség, a legutóbbi londoni gázolásos támadás után például nyolc percen belül, a terroristák ennyi idő alatt már el is érték a céljukat. A terroristák másik fegyvere a félelemkeltés. Az európai ember alig találkozhatott eddigi életében ilyen szituációkkal. Ilyenkor a legtöbbször a vagy a bénító félelem, vagy a pánikszerű menekülési ösztön munkál mindenkiben. Ez annyiban érthető, hogy a legtapasztaltabb önvédelmi kiképzők is azt javasolják: egy civilnek még egy késsel támadó emberrel sem érdemes felvennie a küzdelmet, a legjobb a menekülés vagy az elrejtőzés, elvégre nem lehet mindenki Mihail Rjabko.

Mégis vannak olyan civilek, akik kiélezett helyzetben szembeszállnak a terroristákkal vagy másokat mentenek meg. Ők a terrorellenes harc hétköznapi hősei, akik komoly meglepetést tudnak okozni a merénylőknek.

Roy, a futbalhuligán

Azt mondják, hétköznapi helyzetben nem tanácsos a Millwall focicsapat szurkolóival találkozni az utcán.

A rögbiző zsaru Bár nem civil, hősként ünneplik azt a szabadidejében rögbiző rendőrt is, aki egy szál tonfával szállt szembe a három késes támadóval. Szolgálatban volt aznap, az elsők között ért a helyszínre. A merénylőkre vetette magát, majd addig harcolt velük, amíg azok arcon szúrták. Kritikus állapotban, sok szúrással került kórházba. Az őt meglátogató rendőrfőnök azt nyilatkozta, hogy "egy olyan rendőrnél, aki kevesebb mint két éve szolgál, ez a bátorság kiemelkedő, és rendkívüli büszkeséggel tölt el engem". A hősnek még gyűjtést is indítottak a neten, hogy többé ne kelljen a sörért fizetnie. A rendőr csütörtökön nyilatkozott először, azt mondta, nagyon megindító az a szeretet, amit a világ minden pontjáról kapott, és elnézést kért, hogy nem tudott ennél is többet tenni.

Ezt a Fradi kemény magja is tanúsíthatja, amely 2004-ben Budapesten futott össze velük. Most olyan időket élünk, amikor egy brit futbalhulligánt hősként ünnepelnek. A 47 éves Roy Larner éppen vacsorázott, amikor múlt hét szombaton a három londoni terrorista késsel a kezében berontott a Black and Blue étterembe. Roy felugrott és azt kiáltotta nekik:

Basszátok meg, én Millwall vagyok!

Megpróbálta hadonászva feltartóztatni a három merénylőt, akik összeszurkálták a fején, a mellkasán, a nyakán és mindkét kezén. Neki köszönhetően azonban a többiek el tudtak menekülni. Roy az intenzív osztályra került, de szerencsésen megúszta az összecsapást. Már a London Bridge Oroszlánjaként emlegetik, civilek pedig petíciót indítottak, hogy megkapja a György Kereszt kitüntetést.

Florin, a pék

Szintén a szombat esti londoni gázolós és késes terrortámadás tett hőssé egy román péket. Florin Morariu a Borough Market egyik péküzletében dolgozott, amikor felfigyelt az utcai sikoltozásra. Kiment és látta, hogy két ember késsel támad a többiekre. Florin először lefagyott, nem tudta, mit csináljon. Ezután egy ládát dobott az egyik támadó felé, de nem találta el. Amikor a késes terrorista közelebb ért, egy másik ládával jól fejbe vágta. Ezután ő is menekülőre fogta. Húsz kétségbeesett embert terelt be a péküzletbe, majd lehúzta a redőnyt az ajtón. Így mentette meg őket.

Franck, a motoros

Szabályos akciófilmbe illő jelenetet produkált egy Franck nevű férfi a sajnos nagyon is valóságos és nagyon is véres nizzai terrortámadás idején. A férfi a feleségével együtt lekéste a 2016. július 14-i tűzijátékot, ezért motorra ültek és vacsorázni indultak. A nizzai sétányon látták, amikor a teherautó a tömegbe hajt. Franck leszállította a feleségét a motorról és üldözőbe vette a teherautót. Az erről készült felvételen úgy látszik, mintha a motorral együtt a teherautó kerekei közé esett volna, de ő csak megelőzte a teherautót, elfektette a motort az úton, majd felugrott a vezetőfülke ajtajánál lévő lépcsőre.

/* */

Az ablak nem volt felhúzva, így Franck szembetalálta magát a 31 éves, tunéziai származású Mohamed Lahouaiej Bouhlel. A terrorista kezében pisztoly volt, de nem tudta elsütni, mert a fegyver zárja elakadt. Franck balkézzel többször megütötte a merénylőt, mire az a pisztoly markolatával fejbe vágta. Tette hősies volt, de valamelyest hátráltatta a rendőröket. Azok ugyanis már fegyverrel a kézben akartak tüzelni a vezetőfülkére, de mivel látták, hogy Franck ott hadakozik a sofőrrel, csak a fülke jobb oldalára mertek célozni. A merénylőt végül lelőtték. 84 ember halt meg, több mint kétszázan megsebesültek.

Spencer, Alek, Anthony és Chris a vonaton

2015 augusztusában egy Ajjúb al-Kazzáni nevű 25 éves marokkói egy AK–47-es gépkarabéllyal, 9 tárral, egy pisztollyal és egy szőnyegvágó késsel felszerelkezve szállt fel az Amszterdamból Párizsba tartó vonatra. Komoly mészárlásra készült, a vonaton ekkor 554-en utaztak. A terrorista a francia határ előtt kiment a vécébe. Behelyezte a tárat a pisztolyba és a gépkarabélyba, majd csőre töltötte a fegyvereket. Két szabadságon lévő amerikai katona, Alek Skarlatos és Spencer Stone gyermekkori barátjukkal, az egyetemista Anthony Sadlerrel és egy 62 éves, Chris Norman nevű, Franciaországban élő brit férfivel ült együtt ugyanebben a kocsiban. Egy lövést hallottak, majd meglátták belépni az utastérbe a terroristát kezében a pisztollyal és a Kalasnyikovval.

Gyerünk, Spencer!

- kiáltotta el magát Alek. A két katona körülbelül tíz métert futott a terrorista felé, majd rávetették magukat. Spencer Stone a nyakánál kapta el a támadót. A terrorista kezében azonban kés is volt, amivel többször megvágta az amerikait. Alek közben kicsavarta a kezéből a fegyvereket, és az AK47-essel kezdte el ütni a fejét, Spencer pedig addig szorította a nyakát, amíg a terrorista elvesztette az eszméletét. A támadó lefegyverzésébe bekapcsolódott egyetemista barátjuk és 62 éves utastársuk is. A késsel hadonászó terroristának még egy utast sikerült megsebesítenie a dulakodás közben.

Alek később azt mondta: fogalmuk sem volt arról, hogy a terrorista fegyvere működőképes-e. Ha az lett volna, Spencer kapta volna az első lövést. Csakhogy a marokkói Kalasnyikovja beakadt, a pisztolyba pedig valószínűleg rosszul helyezte be a tárat, mert az a földre esett a fegyverből. Alek ezután magához vette az AK47-est, és végigment a vonaton, hogy ha a támadónak társa is van, azt is megpróbálja ártalmatlanítani. A két katona később azt mondta: a bátorság és a határozottság mellett hatalmas szerencséjük volt. Akárhogy is történt, ez a négy ember a saját életét kockáztatta, és ezzel nagyon sokak életét mentette meg. Ez a hősiesség nemcsak minket ihletett meg, hanem a francia államfőt, aki a legmagasabb fokozatú állami kitüntetést adományozta nekik, és Clint Eastwoodot is, aki filmet forgat a vonaton történtekről.

Lassana, a kóserbolt muszlim eladója

Lassana Bathily négy éve dolgozott abban a párizsi kóser szupermarketben, ahol a 2015 januári párizsi terrortámadások idején Amedy Coulibaly négy embert ölt meg és tizet túszul ejtett. A mali származású, muzulmán vallású férfi több zsidó életét mentette meg a támadás idején. Amikor a terrorista berontott a boltba, azonnal lelőtt négy embert. Lassana 15 embert rejtett el egy alagsori hűtőkamrában. A túszejtő azonban rájött, hogy a vásárlók egy része elbújt, ezért leküldte értük az egyik túszt. Lassana arról győzködte az embereket, hogy szökjenek meg vele együtt a vészkijáraton, de a túszok nem merték vállalni a kockázatot. Lassana így egyedül szökött ki.

Amikor kijutott, a rendőrök megbilincselték, majd egy órán át hallgatták ki. A férfi részletesen lerajzolta a bolt alaprajzát, átadta a zárak kulcsait és fontos információkkal szolgált ahhoz, hogy az elitalakulatok előkészíthessék a túszok kiszabadítását. A kommandósok később behatoltak a boltba, és lelőtték az ajtón kitörni próbáló Coulibalyt. A Coulibaly által lelőtt négy túsz között volt Lassana zsidó munkatársa és legjobb barátja, a 20 éves Yohan Cohen is. Később azt mondta: „Nem zsidókat, hanem embereket bújtattam”. Lassana Bathilynak személyesen mondott köszönetet Francois Hollande francia államfő és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök, Franciaország pedig állampolgárságot adományozott a mali bevándorlónak.

Didi, a Bataclan biztonság őre

A 35 éves Didi 2015. november 13-án a párizsi Bataclan klub biztonsági főnökeként teljesített szolgálatot. Az algériai bevándorlók gyermekeként született Didi 21:40-kor az épület egyik oldalsó bejáratánál állt. Innen látta, hogy fegyverekkel és robbanószerrel felszerelt terroristák érkeznek a klubhoz, lelövik a kint cigiző embereket és biztonsági őröket, majd berontanak a koncertterembe. Didi azonban nem azt tette, amit ilyenkor a legtöbben tennének. Nem menekült el, hanem berohant a terroristák után az épületbe. Mindenkinek szólt, hogy meneküljön, amerre lát. Több vészkijáratot és lezárt ajtót kinyitott, hogy az emberek kijuthassanak az épületből. Legalább 100 ember életét mentette meg, majd a lövöldözés után még két órán keresztül segített a sebesültek ellátásában.

16 Galéria: A terror éjszakája Párizsban Fotó: Christian Hartmann / Reuters

"Ösztönösen cselekedtem" - mondta később. Felesége a borzalmas éjszaka másnapján mondta el neki, hogy gyermeket vár tőle. Eredetileg a hétvégén akarta közölni vele a nagy hírt, de ha Didi meghal, soha nem tudta volna meg, hogy gyermeke születik. Később több mint 100 ezren írták alá az interneten azt a petíciót, amiben francia állampolgárságot és Becsületrendet követeltek neki. A "Bataclan elfelejtett hőse" 2016 májusában megkapta az állampolgárságot. Ekkor azt mondta: féléves kora óta Franciaországban élt, mindig is franciának érezte magát, és felesége is francia. Most csak annyi változott, hogy hivatalosan is ehhez a szép nemzethez tartozik.

A United 93-as utasai

A 2001. szeptember 11-i terrortámadások idején két eltérített repülőgép szállt bele a World Trade Center tornyaiba, a Pentagon épületébe, egy negyedik gép viszont végül lakatlan területen zuhant le. Feltételezések szerint ezt a negyedik gépet a Capitoliumnak akarták kormányozni az al-Kaida terroristái. Soha nem fogjuk megtudni, mi történt pontosan a United Airlines 93-as járatán. A fekete doboz hangfelvételein mindenesetre dulakodás, arab és angol nyelvű kiabálás is hallatszott. Az utasok valószínűleg fellázadtak a túszejtők ellen, és megpróbálták megakadályozni, hogy a gép lakott területre zuhanjon. A gép végül Pittsburg közelében, lakatlan területen zuhant le. A United 93-asról Paul Greengrass 2006-ban moziflmet is készített.

(Borítókép: Alek Skarlatos Spencer Stone és Anthony Sadler. Fotó: Frazer Harrison/AFP)