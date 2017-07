Sorozatgyilkost fogott, a karrierje bánta

Stephen Fulcher valaha megbecsült nyomozó volt Angliában szép karrierrel és dicséretekkel a háta mögött. Most a háború dúlta Szomáliában dolgozik tanácsadóként: nem nagyon válogathatott az állásajánlatokban. A pályáját az a szakmai szabályszegés törte ketté, ami egyben a legnagyobb sikerét is hozta: beismerésre bírt egy taxisofőrt, aki legalább két nőt ölt meg. Fulcher, aki most könyvet írt az ügyről, azt gyanítja: valójában akár több tucat áldozat is lehetett.