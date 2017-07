Hamburg lángokban áll, Molotov-koktélokat dobálnak

Folytatódnak az baloldali, antiglobalista tüntetések Hamburgban, a G20-as csúcstalálkozó helyszínén, írja a helyi sajtó. A találkozók első napján Donald Trumpon és Vlagyimir Putyinon a világsajtó szeme. A csütörtöki tüntetést hamar oszlatni kezdte a rendőrség, főleg az elöl menetelő ezer fő, a Fekete Blokk miatt.

A város megbénult

Az anyagi kár jelentős, a tüntetők felgyújtottak több rendőrautót is, a belvárosban fekete füst terjed, az utakon több helyen égő barikádok. A rendőrség helikopteres rakétákat vetett be. Hamburgban a lakosok szerint „háborús állapotok” vannak, az utcákon 15 ezer rendőr dolgozik.

Black Bloc Black Bloc Az anarchista, kapitalizmusellenes mozgalom Donald Trump megválasztásával gyakorlatilag a semmiből támadt fel. Ellenkultúraként magukat a beatgeneráció, a hippik, a béke- és polgárjogi mozgalmak és a punk szintézisének tartják. A Fekete Blokk egyik fontos célja minden akcióban, hogy megmutassa az elnyomottaknak: az utca tényleg az övék, és a felkelések eldőlhetnek a lázadók javára is. Most Hamburgban is a szokásos munkamegosztással operáltak, csütörtökön az elöl vonuló arckendős blokk volt a „rohambrigád”, de használnak „felderítőket”, elsősegélynyújtókat és a pánikot oldó támogatókat is. Forrás: Dési Ádám – A Black Bloc jelenség

A tüntetők fekete festékpatronokkal támadtak meg rendőrségi járműveket, buszokat, és azt állítják, a demonstráció szétverése jogellenes, a vízágyúk alkalmazásában sok a túlkapás.

A rendőrség délután egykor a Twitteren közölte: a Holstenstraßénél szélsőbalos tüntetők, feltehetőleg a Fekete Blokk tagjai Molotov-koktélokat dobáltak a kollégáikra. A buszok nem járnak az egész belvárosban. A rendőrség 200 fős erősítést kapott a schleswig-holsteini helyi erőktől.

8 Galéria: Éjszaka is folytatódott a tüntetés HamburgbanFotó: Hannibal Hanschke / Reuters Galéria: Éjszaka is folytatódott a tüntetés Hamburgban (Fotó: Hannibal Hanschke / Reuters)

Megtámadták a Putyint elszállásoló hotel biztonsági stábját is

– írta a helyi sajtó . A zavargók a Park Hyatt Hotel ellen indultak, ami az orosz, a dél-koreai és az ausztrál elnök szálláshelye.

A Guardian szerint a first ladyt, Melania Trumpot a tüntetők nem engedik ki hamburgi szállásáról. A többi politikai vezető társa városnéző körútra ment, köztük Brigitte Macron, a francia elnök felesége, Philip May, a brit miniszterelnök férje, és Sophie Gregoire Trudeau, a kanadai első asszony. A túrát Angela Merkel férje, Joachim Sauer vezeti.

Megérkezett a helyszínre Donald Trump, akiről köztudott, hogy nehezen tűri a tüntetéseket. Ráadásul az aktivisták kifejezetten a védelmi zónákat támadják – ebből kettő van, Messénél és Elphilharmonie-nál:

Kép: Zeit.de

Hazaküldik a gyerekeket

A közösségi közlekedés és az autós forgalom is akadozik az észak-németországi kikötővárosban, több utat lezártak, írja az Abendblatt. Schlump metróállomásnál egy iskolaudvart is kiürítettek, a rohamsisakos, páncélos rendőrök ellepték az udvart. A metróállomást lezárták.

Eközben az Abendblatt értesülése szerint újabb két iskolából, az Eimsbüttel városrészben lévő Emilie-Wüstenfeld-Gymnasiumból és a Kita St. Stephanusból küldték haza a gyerekeket.

A Deichtorplatzhoz diákok szerveztek békés demonstrációt „Fiatalság a G20 ellen” címmel, a rendőrség viszont ide is több blokáddal, vízágyúkkal, gumibotokkal és könnygázzal érkezett.

Rendőrségi brutalitásról beszélnek

A demonstráció szervezői 12 órakor sajtótájékoztatót tartottak. Élőben közvetített kerekasztalnál beszéltek róla, hogy a rendőrség átverte és túlzó brutalitással büntette a csütörtöki bejelentett tüntetés résztvevőit. A tüntetőket verték és paprikaspray-vel támadták, a rendőrség ráadásul a kiürített utcákba nem mindig engedi be az orvosi ellátást biztosítókat. A Roten Flora aktivistája, „Misha” a sajtóval közölte,

a tüntetésre megadott engedély egyszerű hazugság volt,

azonnal megállították és oszlatni kezdték a tömeget. Több közszereplő és civil is kifejezte nemtetszését a tüntetések agresszív és romboló jellege miatt, a szervezők viszont nem voltak hajlandóak elhatárolódni a tüntetés után történtektől.

Holnap, a G20 második napjára univerzális tüntetést szerveznek, amire szerintük egész Németországból érkeznek majd résztvevők a politikai spektrum legkülönbözőbb részeiről. A szervezők arra kérték azokat, akik holnap Hamburgba készülnek, hogy ne féljenek, ezúttal nem hagyják majd, hogy a rendőrség szétdarabolja a tömeget, és a csütörtökihez hasonló pánik törjön ki.

Tegnap este kezdték, egész éjjel tartott

Csütörtök este 7-kor több mint 12 ezer ember vett részt a gazdasági nagyhatalmak találkozója ellen szervezett „Welcome to Hell” (Üdv a pokolban) nevű tüntetésen, ezer fő csuklyában, arckendőben vonult – ez illegális, a rendőrség megállította, majd oszlatni kezdte a tömeget. Az összecsapásokban vízágyút, gumibotot, könnygázt használtak, míg a tüntetők égő barikádokat állítottak és petárdáztak. Legalább 78 rendőr és egyelőre ismeretlen, de bizonyosan nagy számú tüntető megsérült. Az élboly, az elkendőzött arcú Fekete Blokk végül 9 körül az Elba mentén visszavonult, éjszaka a mellékutcákban folytatódtak az atrocitások.

Trump először találkozik Putyinnal

A káosz ellenére folyik a G20 programja. Angela Merkel hivatalos köszöntőbeszédében azt hangsúlyozta, embermilliók várják most a nagyhatalmak összegyűlt vezetőitől, hogy megoldást találjanak a világ problémáira, de ez csak kompromisszumok segítségével érhető el.

A programon kívül péntek délután Hamburgban a tervek szerint sor kerül Donald Trump amerikai, és Vlagyimir Putyin orosz elnök első hivatalos találkozójára. (Az nem egyértelmű, hogy korábban, Trump elnöki ciklusának kezdete előtt találkoztak-e, Trump ugyanis egymásnak is ellentmondó információkat közölt a sajtóval ezzel kapcsolatban a korábbi években.)

Just in: first images of Trump and Putin meeting, via the official German cabinet Facebook page pic.twitter.com/zTVYfkYZzo — Kevin Liptak (@Kevinliptakcnn) 2017. július 7.

Putyin arról beszélt a sajtónak, Oroszország célja a G20-on, hogy rávegye a többi országot a terrorizmus elleni összehangoltabb fellépésre. Ezt egyébként a britek is szorgalmazzák.

Donald Trump többek közt Enrique Pena Nieto mexikói, és Theresa May brit miniszterelnökkel is találkozni készül pénteken. Előbbivel most első alkalommal személyesen, kettejük párbeszéde várhatóan feszültségekkel terhes lesz, hiszen Trump továbbra is ragaszkodik a fal építéséhez a két ország határára, és a költségek Mexikóra hárítására, Pena Nieto viszont érthető okokból elzárkózik ettől.

Theresa May azt nyilatkozta, ő és a többi G20-on részt vevő többi vezető megpróbálja majd meggyőzni az elnököt, hogy az USA ne lépjen ki a 2015-ös párizsi klímaegyezményből. May a napokban külön találkozik a Erdogannal, Abe Sinzó japán miniszterelnökkel, és kínai vezetőkkel is. Hszi Csin-ping kínai elnökkel az Észak-Koreával szembeni fellépésről, és az acélgyártási túlkapacitások visszavágásáról tárgyal majd híradások szerint.

Kereskedelmi háború jöhet?

A BRICS országok – Kína, Indai, Oroszország, Brazília és Dél-Afrika – vezetői az AP hírügynökség beszámolója szerint külön is tárgyaltak pénteken, utána úgy nyilatkoztak, növelni kell a feltörekvő piacok reprezentációját a nemzetközi pénzügyi és gazdasági szervezetekben, és nyitottabb piacokra van szükség.

Donald Tusk és Jean-Claude Juncker uniós vezetők is a protekcionizmus ellen foglaltak állást, reggeli közös sajtótájékoztatójukon akár napokon belül életbe lépő gazdasági megtorlásokra figyelmeztették Trumpot arra az esetre, ha büntetővámot vetne ki az USA-ba irányuló acélexportra.

Borítókép: Markus Schreiber / MTI.