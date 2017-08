Macron letett róla, hogy first lady legyen a felesége

Győztek az aláírók: Macron letett arról, hogy feleségéből first ladyt csináljon. Mármint hivatalosan is.

Franciaországban t öbb mint 220 ezer aláírást gyűjtöttek össze, hogy Macron ne tehesse amerikai stílusú first ladyvé feleségét. A francia elnök a kampányban a pénzügyi szabálytalanságok elkerülésére (ezzel vetélytársába, Fillonba rúgott, aki EU-s pénzből, a vádak szerint illegálisan alkalmazta asszisztensként a családtagjait) hivatkozva dobta be, hogy megválasztása esetén a feleségének formális státuszt kíván biztosítani.

Bár a first ladynek nem járt volna fizetés, Franciaországban a történetet sokan a rettegett amerikanizálódás jelének állították be. A francia elnökfeleségeknek hivatalos pozíció nélkül, idáig is volt irodája az Elysée-palotában, mellé egy-két asszisztense és biztonsági emberei – írja a BBC.

Annak ellenére, hogy Macron most letett eredeti szándékáról, azt ígéri, hogy így is pontosítják felesége, a nála húsz évvel idősebb Brigitte Macron szerepét, de a francia alkotmányba emiatt nem nyúlnak bele.