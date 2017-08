A fiatal fotómodell és a Fekete Halál Csoport esete

Az első hírek alapján úgy tűnhetett, egy nemzetközi bűnszervezet rabolt el egy brit fotómodellt Milánóban, akit aztán az internet láthatatlan és anonim szegletében, a darkneten akart eladni. A történtekről még sok a találgatás, egyre több furcsa részlet derül ki, ami miatt sokan már az egész sztori valóságalapját kérdőjelezik meg. Annyi azonban biztosan megtörtént, hogy egy fiatal nőt elkábítottak, megkötöztek, fogságban tartottak, egy hét után pedig szabadon engedték.

A 20 éves Chloe Ayling Londonban él. Hivatalosan glamour modellkedésnek nevezik azt a műfajt, amiben ő utazik. A képeken nem a ruha, a bikini vagy a fehérnemű bemutatása a lényeg, hanem a modell szépségének vagy szexepilének ábrázolása. Ezt a műfajt a Playboy magazin tette híressé. A Chloe Ayling Instagram-oldalán látható képek szexisek, erotikusak, de határon belül maradnak, és semmiképpen nem tartoznak a pornó műfajába. A fiatal nőnek vagy egy kétéves gyermeke is, aminek még fontos szerepe lesz a történetben.

Fotó: Chloe Ayling / instagram

A modell saját ügynökségétől kapott megbízást egy milánói fotózásra. A beígért gázsi 600 font, azaz kb. 200 ezer forint volt, ami még magyar viszonylatban sem túl sok pénz egy ilyen munkáért - jól mutatja, hogy nem a szakma csúcsáról beszélünk. A csinos fiatal nő úgy tudta, hogy egy reklámkampányhoz kell az arca, és egy legális vállalkozás a megrendelő. Július 10-én ezért elutazott Milánóba, július 11-én pedig elment a megbeszélt helyre, ahol a fotózásra várták.

Amikor belépett a lakásba, arra még volt ideje, hogy észrevegye, se lámpák, se fényképezőgép nincs ott, és nem egy fotóstúdióba érkezett. Egy férfi ekkor hátulról megragadta, befogta a száját, egy símaszkot viselő másik férfi pedig a nő állítása szerint beadott egy injekciót a jobb karjába.

Valószínűleg ketamint kapott. Bár ezt a fájdalomcsillapítót a gyógyászatban is használják, klasszikus randidrognak is minősül: nem teszi teljesen mozgásképtelenné az embert, a légzését sem veszélyezteti, viszont meghatározott időre öntudatlan állapotba kerül, nem emlékszik semmire.

Amikor a nő újra öntudatára ébredt, egy bőröndben találta magát egy autó csomagtartójában. A szája ragasztószalaggal volt betapasztva, keze és lába összekötözve. A bőrönd cipzárja csak résnyire volt elhúzva, hogy tudjon lélegezni. Csak egy rózsaszín top és egy zokni volt rajta, farmerját, cipőjét, dzsekijét elvették tőle, nehogy menekülni tudjon.

Az autó egy Torino melletti tanya udvarán állt meg, közel a francia határhoz. A nő az első napot egy szekrényhez bilincselve töltötte. Rabsága másik hat napját már nem megkötözve töltötte. Elrablója július 17-én autóval visszavitte Milánóba, és átadta a brit nagykövetségnek, majd őt is őrizetbe vette a rendőrség.

A nő elrablását a 30 éves, lengyel származású, de régóta Nagy-Britanniában élő Lukasz Herba irányította. A nőnek azt mondta: szexrabszolgának fogják eladni egy gazdag vevőnek. Már vannak is potenciális vevők, ezért meg is hirdették a nőt a darkneten, az internet keresők által nem látható, anonimitást biztosító felületén.

Mi az a sötét web, és mi a bitcoin? A sötét web (dark web vagy dark net) azért kapta ezt a nevet, mert a hagyományos internetböngészőkkel nem lehet elérni az ide tartozó oldalakat. A keresőmotorok sem találnak rájuk. Az elérésükhöz telepíteni kell a Tor böngészőt, amit kimondottan anonim internetezéshez és cenzúrázott tartalmak megjelenítéséhez terveztek. A Tor megnyithatja a sötét web .onion kiterjesztésű oldalait is, amivel a hétköznapi böngészők nem tudnak mit kezdeni. A teljesen anonim böngészés és információcsere egyfelől szolgálja a szólásszabadságot, hiszen diktatúrák nem tudják ellenőrizni az itt folyó kommunikációt, ám ezt a lehetőséget bűnözők, terroristák és pedofilok is kihasználják.

A bitcoin egy digitális fizetőeszköz, amelyet a 2008-as amerikai bankválság kirobbanása után hoztak léte. A bitcoin egyik előnye a bűnözők számára, hogy a tranzakciók résztvevőire vonatkozó információk nem ismertek, és a már megtörtént tranzakciók visszafordítására sincs mód. A bitcoint erre specializálódott devizatőzsde-weblapokon át lehet váltani dollárra és más devizákra.

A férfi nem a levegőbe beszélt. A Mirror meg is találta a bizarr "hirdetést": ezen valóban Chloe Ayling látható, ahogy kábán fekszik a földön fehérneműben, félig fedetlen mellel. A nő hasán egy hívószám is látható egy kártyán, a "hirdetés" pedig arról szól, hogy egy Nagy-Britanniában született, Olaszországban elrabolt nőt kínálnak eladásra, akit a világon bárhova elszállítanak, a szállítás az EU-n belül ingyenes. A nő megvásárlására aukciót hirdetettek. Az induló ár 300 ezer dollár volt (bitcoinban), a licitet július 16-ra írták ki.

Azt még tisztázni kell, hogy ezt az egészet mennyire gondolták komolyan a fotómodell elrablói. A modell első vallomásai szerint a férfi azzal rémisztgette, hogy gazdag arab ügyfeleknek fogják eladni. Ezek az emberek pedig olyanok, magyarázta neki a férfi, hogy ha valaki nem felel meg nekik, egyszerűen megölik, például tigrisekkel falatják fel.

Sokkal elképzelhetőbb, hogy az egész akciót csak zsarolásra, illetve váltságdíj kicsikarására akarták használni. A lengyel férfi a nőt kiközvetítő ügynökségnek ugyanis felajánlotta, hogy 270 000 font ellenében leállítja az aukciót. Az olasz rendőrségtől olyan információk is kiszivárogtak, hogy a férfi még a nő fogva tartása közben megkereste az egyik angol lapot. Felajánlotta nekik, hogy részletes információkkal, sőt képekkel szolgál nekik egy, az orosz maffia által elrabolt brit fotómodellről. Feltehetően ezért is pénzt kért, a sajtóvisszhanggal pedig fel akarta verni a váltságdíjat, ezt szolgálhatta a veszélyes orosz maffia belekeverése az ügybe.

A férfi a nőnek azt állította, hogy a magát Fekete Halál Csoportnak nevező szervezet tagja. A darkneten működő csoport elvileg mindent vállal: drog- és fegyvereladást, bombakészítést, merényletek elkövetését, emberrablást. Még azt is meg lehet rendelni tőlük a szükséges adatok megadásával, hogy egy kiválasztott személyt raboljanak el. "Szolgáltatásaikat" csak úgy lehet megrendelni, ha az ügyfél előre fizet bitcoinban, sokkal valószínűbb azonban, hogy itt is egyszerű pénzlenyúlásról van szó. Egy oknyomozó újságíró a csoportról azt írta: semmit nem lehet tudni róluk, csak egy dologban lehetsz biztos, hogy az ide befizetett pénzt soha az életben nem fogod viszontlátni.

Eleve nem könnyű feltérképezni, mennyi igazság lehet mindabban, amit a lengyel férfi elmondott magáról a nőnek. A nő vallomása szerint a férfi azt is mesélte hogy az elmúlt 5 évben már 15 millió eurót keresett ilyen ügyletekkel. Ehhez képest a férfi szomszédai az egyik brit lapnak úgy nyilatkoztak, hogy Lukasz Herba a testvérével osztozott egy kétszobás lakáson a Birmingham melletti Oldburyban, és egy lepukkant Toyotával járt. A szomszédok szerint a férfi amiatt is furcsa volt, hogy gyakran egy patkánnyal a nyakában sétálgatott az utcán.

A lengyel férfi barátnője viszont mintha egy másik embert ismert volna. Herba nála általában egy Mercedesszel jelent meg elegánsan felöltözve. Neki azt mondta, hogy egy mesterséges csirketápot gyártó nemzetközi céget vezet, benne van az aranykereskedelemben és nem mellesleg kiválóan bánik a mesterlövész puskával. A Times szerint a rendőrség most azt vizsgálja, hogy a férfi csak zavart személyiség, szélhámos vagy valóban egy nemzetközi emberkereskedő hálózat egyik szereplője. Egyetlen dolog biztos: a férfi büntetőjogi értelemben emberrablást követett el.

A történetbe egyre több zavaró elem kerül be. Kiderült például, hogy az elrabolt nőt csak az első napon bilincselte meg a férfi. Utána azzal nyugtatgatta, hogy minden rendben lesz, előbb vagy utóbb úgyis szabadon fogják engedni, ha jól viselkedik. Az ezt követő hat napban így egymás mellett aludtak a férfival egy dupla ágyon, de a nő azt mondta: a férfi nem közeledett hozzá szexuálisan, sőt ajándékokkal is kedveskedett neki. Minden reggel hozott neki új fehérneműt, kapott csokoládét, sőt a férfi elvitte cipőt is venni, mert az az elrablásakor elveszett.

Emiatt már olyan kombinációk is lábra kaptak, hogy az emberrablást közösen szervezhette meg a modell és a férfi, hogy pénzt szerezzenek a modellügynökségtől. A modell kedden rövid nyilatkozatot tett. Ebben azt mondta: a hét nap minden órájában, percében és másodpercében rettegett az életéért, szó sem volt arról, hogy ez egy ártalmatlan játék lett volna. Napokig enni sem mert, mert attól tartott, megmérgezik. Amíg nem bízott benne, addig csak palackos ásványvizet volt hajlandó elfogadni fogvatartójától.

Francesco Pesce, a nő olasz ügyvédje is arra hívta fel a figyelmet, hogy kívülállónak igencsak nehéz lehet megérteni a nő viselkedését ebben a helyzetben. A fiatal nőt folyamatosan azzal fenyegették, hogy ha menekülni próbál, megölik. A túlélési stratégiája része volt tehát, hogy nem ellenkezett, a közös bevásárlás során pedig nem kiabált és nem futott el, magyarázta az ügyvéd.

A fotómodellt 6 éjszakán át tartotta a fogva a lengyel férfi. Július 17-én autóba ültette, elvitte a milánói brit nagykövetségre, és átadta a hatóságoknak. Állítólag itt akarta megkapni a váltságdíjat a nőért, ami ekkorra már csak 50 ezer euró volt, de végül őt is őrizetbe vették.

Miért engedte szabadon a férfi ennyi pénzért a nőt úgy, hogy utána el is kapta a rendőrség? Ez az ügy nagy talánya egyelőre. A sajtónak beadott magyarázat egészen abszurd. Eszerint a foglyul ejtett nőről kiderült, hogy van egy kétéves kisfia, ez pedig ellenkezik az állítólagos Fekete Halál Csoport állítólagos "etikai szabályzatával". Tehát van egy bűnözői csoport, ami mindent vállal, bombákat gyárt, embereket rabol el, drogot és gyerekpornót árul, mindössze egyetlen tabuja van: fiatal anyákkal nem kereskedik. Nevetséges.

A modellnek állítólag panaszkodott is a lengyel férfi, hogy a főnöke ki van bukva a malőr miatt. A fotómodell Instagram oldalán ugyanis sorakoznak a szexisebbnél szexisebb képek, de amikor 150 fotót visszapörgettek az oldalán, akkor pillantották meg egy éves kisfiával készült közös képet. A férfi állítólag azt is mondta, a nőkereskedő hálózatot egy román banda irányítja, és ő is csak áldozata a történetnek, mert leukémiás és 500 ezer fontra van szüksége az orvosi kezelésre, megbízói belekényszerítették ebbe a helyzetbe. Azt egyelőre nem tudni, hogy ebből egyetlen szó is igaz-e.

Az olasz rendőrség most arra gyanakszik, hogy a Fekete Halál Csoportról szóló legendát a lengyel férfi találta ki, hogy megvédje magát. A számítógépén meg is találtak egy hibás angolsággal írt levelet, ami középkori pestis álarcot viselő embereket is ábrázolt. A levél egyértelműen a nőnek a szólt, de ebben is teljesen abszurd kitételek szerepelnek. A lényeg:

A nő a Fekete Halál mérhetetlen nagylelkűségének köszönhetően szabadulhat ki. Ez főként a Fekete Halál egyik nagy tiszteletben álló tagjának köszönhető, aki rajongója a fotómodellnek.

A nő bizonyára tisztában van azzal, hogy milyen értéket képvisel a "rabszolgapiacon", de értse meg, elrablásában semmi személyes nem volt, ez tiszta üzlet.

Hibáztunk, mert fiatal anyákat soha semmilyen körülmények között nem rabolunk el.

A nő vállalja, hogy kiszabadulása után nem fordul a rendőrséghez, és csak korrekt módon, nagy tisztelettel beszél a Csoportról, ami vele is hasonló tisztelettel bánt.

Szabadulása komoly költséggel jár, ezért fizessen be egy hónapon belül 50 ezer dollárt bitcoinban.

Bármiféle engedetlenség vagy szabályszegés esetén likvidálni fogják.

2015-ben a Vice oknyomozó újságírója megpróbált kapcsolatot létesíteni a Fekete Halál Csoporttal. Joseph Cox érdeklődő vevőnek adta ki magát, és egy Nicole néven meghirdetett nőt akart megvásárolni. Amikor képet kért róla, küldtek neki egy fotót, amin egy hátrakötözött kezű szőke nő volt látható. Az újságíró újabb képeket kért, de a másik fél ekkor már gyanakodni kezdett. Olyan válasz érkezett, hogy őket nem lehet csak úgy kérdezgeti: "Ne vedd fel velünk a kapcsolatot csak azért, hogy kérdezgess. Ki vagy, honnan tudsz rólunk, ki ajánlott?"

Az újságíró később még kapott információkat arról, hogyan tud részt venni live streamen Nicole aukcióján, és hol kell fizetnie, de miután ezt nem tette meg, végleg megszakadt a kapcsolat a csoporttal. A cikk megjelenése után derítették ki a Twitteren, hogy a Nicole nevű szőke nő nem létezik, a róla elküldött képet egy pornófilmből vették és megrendezett jelenetet ábrázol. Cox a mostani sztorit is érdekldőssel figyeli. Twitterén azt írja: ez az eset is azt erősíti meg, hogy a darknetet és az állítólagos nőkereskedelmet csak pénzlenyúlásra használják.