Nepálban nem lehet többé kunyhóba száműzni a menstruáló nőket

Egy szerdán elfogadott törvény értelmében mostantól pénzbüntetésre és három hónap börtönre számíthat Nepálban az, aki egy nőt kiutasít az otthonából menstruációja alatt – írja a BBC. A chhaupadi ellen azért léptek fel a törvényhozók, mert a közelmúltban két nő is meghalt miatta.

A chhaupadi egy ősi hindu szokás, mely szerint a menstruáló, vagy szülés után lévő nők tisztátlanok és balszerencsét hoznak, ezért ilyenkor gyakran kunyhókba, vagy istállókba száműzik őket. Nem érhetnek hozzá a jószághoz és a férfiakhoz sem, nem ehetnek bizonyos ételeket és akár még a vécé és a mosókonyha használatot is megtilthatják nekik. Ez nemcsak az egyértelmű és súlyos diszkrimináció miatt káros, hanem azért is, mert télen extrém hidegnek lehetnek kitéve, megtámadhatják őket, a fiatalabb lányok pedig ilyenkor iskolába sem mehetnek.

Tragédia kellett a változáshoz

A szokás formálisan már 2005 óta tiltott volt az Nepálban, de semmiféle büntetéssel nem járt a tiltás megszegése, emiatt pedig az elszigeteltebb és szegényebb nyugati régiókban továbbra is nagy népszerűségnek örvend. Az, hogy most mégis törvényben szabályozták annak köszönhető, hogy az elmúlt időszakban két haláleset is történt. Az egyik esetben egy fiatal lány halt meg, miután megmarta egy kígyó, a másikban pedig egy 15 éves lány fulladt meg egy kunyhóban tavaly decemberben, miután tűzzel próbálta melegen tartani magát.

A menstruáló, vagy szülés után álló nőket nem lehet semmiféle módon diszkriminálni, vagy embertelen bánásmódban részesíteni.

– szól a szerdán elfogadott törvény, ami egy éven belül hatályba is lép majd. Az előterjesztő albizottság egyik tagja szerint addig kampányt indítanak, hogy mindenki tudjon is a jogszabályról.

Pashupati Kunwar, a nyugati Achham kerületből kampányolt a chhaupadi ellen és most nagyon boldog a döntéssel. Elmondása szerint hosszas kínlódás árán tudták tudatosítani az emberekben, hogy mennyire embertelen ez a szokás, most pedig a kormányon a sor, hogy be is tartassák a meghozott törvényt.

A szintén nyugati Chandannath településének nemrég megválasztott polgármester-helyettese ugyanakkor elmondta, a fő feladat az, hogy megváltoztassák az emberek hozzáállását. Szerinte a megfelelő jogszabályok fontosak, de a szokásokat nehéz átalakítani. Ennek ellenére azért örül, hogy az idők során folyamatosan változott az emberek véleménye a chhaupadiról.