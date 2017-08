Kiskorú lányokat szexre kényszerítő bandát kaptak el Nagy-Britanniában

Fiatal nőket és kiskorú lányokat szexre kényszerítő hálózat tagjait ítélték el Nagy-Britanniában, írja az MTI. A bandának 2011 és 2014 között legalább 278 áldozata volt.

A hálózat 14 és 25 év közötti nőkkel kereskedett, akiket alkohollal vagy kábítószerrel kábított el, majd szexpartikon árulták őket idősebb férfiaknak Nagy-Britanniában. A bűnbanda tagjai közül 17 férfit és egy nőt ítéltek el, összesen több mint 300 év börtönt kaptak többek között nemi erőszak és emberkereskedelem miatt.

A bandának voltak bangladesi, pakisztáni, indiai, iraki, iráni és török származású tagjai is, de többségük Nagy-Britanniában született, páran közülük pedig az áldozatok ismerősei és rokonai voltak.

Sokaknak nem tetszik a rendőrség módszere

A rendőrség beépített a hálózatba egy korábban elítélt gyermekmolesztálót, akinek tízezer fontot (3,4 millió forintot) fizetett. Ezt a lépést többen is kritizálták, köztük a National Society for the Prevention of Cruelity to Children (NSPCC) gyermekvédelmi szervezete is, mert szerinte ilyen esetekben nem lenne szabad bevonni erőszaktevőket. Steve Ashman, Northumbria rendőrfőnöke ellenben megvédte az intézkedést, mert az informátor nélkül nem tudták volna elkapni a bandát.

Nem ez volt egyébként az első eset Nagy-Britanniában, hogy hasonló hálózatot buktattak le. 1997 és 2013 között Rotherhamben legalább 1400 gyereket zsákmányoltak ki szexuálisan. Egy másik bandát pedig – ami 13-15 éves lányokkal kereskedett – néhány évvel ezelőtt Rochdale-ben számoltak fel.