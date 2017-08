Trump: Olyan dolgok fognak történni Észak-Koreával, amiket el sem tudnak képzelni

Kedden már írtunk arról, hogy Trump tűzzel-vassal válaszolna Észak-Korea fenyegetéseire, miután az ázsiai ország létrehozott egy miniatűr, rakétába illeszthető nukleáris töltőfejet. Az amerikai elnök két napja sem fogta vissza magát, csütörtökön azonban még keményebben fogalmazott – írja a Washington Post.

Ha megtámadnak minket, vagy a szövetségeseinket, olyan dolgok fognak velük történni, amiket el sem tudnak képzelni.

– mondta Trump, aki szerint Észak-Korea régóta fenyegeti az Egyesült Államokat, most pedig eljött az ideje, hogy valaki tegyen is ez ellen valamit. Mikor arról kérdezték, hogy mi lehet keményebb annál, hogy tűzzel-vassal válaszolnak, csak annyit mondott,

majd meglátjátok.

Trump egyelőre nem mondta meg, hogy megelőző csapást fontolgat-e, úgy fogalmazott, hogy erről nem beszélnek. Állítása szerint nyitott a Phenjannal való tárgyalásra, de kiemelte, hogy a beszéddel az elmúlt években sem sikerült megállítani az ország atomprogramját.

Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője csütörtökön egyébként azt mondta, semmi nem változott az elnök gondolkodásában, már nyilvánvalóvá tette, hogy érez az üggyel kapcsolatban.

Az Észak-Korea és az Egyesült Államok közti konfliktus igencsak elmérgesedett az elmúlt napokban. Trumpot a helyzet a New Jersey-i privát golfklubjában érte. Csütörtöki nyilatkozatait ugyanakkor már egy biztonsági tanácskozás után tette, amin Mike Pence alelnökön kívül John Kelly, a Fehér Ház kabinetfőnöke és H. R. McMaster nemzetbiztonsági tanácsadó is részt vett.

A helyzet ugyan elég ijesztőnek tűnhet, az azonban nem valószínű, hogy a helyzet fegyveres konfliktusig fajul majd. Azonban egy ilyen feszült helyzetben akkor is eszkalálódhatnak a dolgok, ha azt senki nem akarja. A konfliktusról bővebben ebben a cikkünkben írtunk.

Trump a golfklubjában beszélt egyébként arról is, hogy a keményebben lépnének fel az Amerikában tomboló gyógyszerfüggőség ellen is. Mint mondta, az egész országban vészhelyzetet rendelnének el az opioidos gyógyszerek miatt, melynek következtében az államok és a szövetségi ügynökségek is hatékonyabban tudnának fellépni a jelenség ellen.