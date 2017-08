15 hónap börtönt kapott egy ellenzéki polgármester Venezuelában

Csütörtökön 15 hónapos börtönbüntetésre ítélte és felmentette tisztségéből a venezuelai legfelsőbb bíróság David Smolanskyt, amiért engedélyezte a kerületében a kormányellenes tüntetéseket, írja az MTI. Smolansky tárgyalását az érintett nélkül tartották meg, akinek jelenlétéről azóta sem tudni.

Az ítélethirdetés után nem sokkal Smolansky – akit jelenleg is keresnek a venezuelai Hírszerző Szolgálat (Sebin) ügynökei – rövid videofelvételt tett közzé, amiben tüntetésre szólította fel a caracasi El Hatillo városrész lakosait. A helyiek pedig mentek is: több utat is lezárt, "Mindannyian Smolanskyk vagyunk" feliratú transzparensekkel vonultak fel, a legfelsőbb bíróság ítéletét pedig államcsínynek nevezték.

A legfelsőbb bíróság kedden hasonló vádak alapján egy másik caracasi városrész, Chacao ellenzéki polgármesterének a letartóztatását is elrendelte. Ramón Muchachót szintén 15 hónap börtönbüntetésre ítélték, valamint Smolanskyhoz hasonlóan megfosztották polgármesteri tisztségétől.

Eközben a venezuelai parlamentben többséggel rendelkező Demokratikus Egység Kerekasztala (MUD) nevű ellenzéki pártszövetség tüntetéseket hirdetett szombatra az említett két caracasi városrészbe az ítéletek elleni tiltakozásul.

Az amerikaiaknak sem tetszik a helyzet

A legfelsőbb bíróság döntései nem sokkal azután születtek, hogy megkezdte működését a Maduro elnök által létrehozott új alkotmányozó nemzetgyűlés. Az ellenzék szerint az alacsony támogatottsággal rendelkező Maduro az új testületet csak a hatalma megőrzésére akarja használni.

Az alkotmányozó nemzetgyűlés tevékenységében vállalt szerepük miatt az Egyesült Államok szerdán újabb nyolc venezuelai tisztségviselő ellen hozott büntetőintézkedéseket: az amerikai kormányzat befagyasztja az érintettek esetleges amerikai javait, megtiltja beutazásukat és azt, amerikai állampolgárok üzleti kapcsolatot tartsanak velük.