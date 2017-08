Egy milliárdos bankár lökött egy nőt a busz elé Londonban?

Csütörtökön írtuk meg, hogy a rendőrök elfogták azt a férfit, aki még májusban, aki kocogás közben kilökött egy vele szemben sétáló nőt az útra, közvetlenül egy emeletes busz elé. A sofőrnek szerencsére sikerült az utolsó pillanatban félrerántania a kormányt, így elkerülte a 33 éves nő fejét. Az esetről készült videót a héten hozta nyilvánosságra a Scotland Yard, utána több száz lakossági bejelentés érkezett olyanoktól, akiknek ismerős volt a futó.

A csütörtökön kihallgatott férfiről azóta kiderült, hogy egy milliomos bankár, és azt állítja, ő otthon, az Egyesült Államokban volt, amikor a videó készült. A férfit egy patinás ügyvédi iroda, a Duncan Lewis képviseli, ők Twitteren visszautasítottak minden vádat, azt állítják, hogy bizonyítékuk van arra, hogy a férfi Amerikában volt.

