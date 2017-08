Törökország letartóztatott egy orosz terroristát

Törökország csütörtökön letartóztatott egy orosz férfit, mert a gyanú szerint az Iszlám Állam nevében tervezett dróntámadást egy amerikai katonai repülőgép ellen – írja a Telegraph.

A Renat Bakiyev nevű férfi a törökországi İncirlik légitámaszponton tervezett támadást. Ez a bázis az Iszlám Állam elleni amerikai légicsapások kiindulópontja. A támaszpont közelében vették őrizetbe, ahová állítólag éppen a támadáshoz mérte fel a terepet biciklivel.

A Hurriyet török lap szerint Bakiyev a hatóságoknak be is ismerte, hogy egy drónnal tervezett lelőni egy amerikai gépet. Emellett a Dogan török hírügynökség szerint azzal is gyanúsítják a férfit, hogy Adana városában is előkészített egy támadást a helyi alevita muszlim közösség ellen.

Bakiyevet korábban már kiutasították egyszer Törökországból, amikor megpróbált illegálisan átjutni a szíriai határon. Egyelőre nem világos, egyáltalán hogyan jutott vissza az országba. A törökországi orosz nagykövetség egyelőre nem tudta megerősíteni az őrizetbe vételt, az orosz médiával csak annyit közöltek, hogy dolgoznak az ügy tisztázásán.