Súlyos vonatbaleset Egyiptomban, 28 halott, 74 sérült

Cikkünk frissül

28-an meghaltak, 74-en megsérültek, amikor két vonat összeütközött Egyiptomban, Alexandria városában. Az Ahram helyi hírforrás az egyiptomi egészségügyi minisztériumra hivatkozva közölte ezt, miután az első hírek ellentmondásosak voltak a sérültek és áldozatok számáról. Azt is hozzátették, hogy ez nem végleges szám.

At least 21 dead as two trains crash headon in Egypt https://t.co/tYyFrPlOLH pic.twitter.com/m66mb6Gf6Z