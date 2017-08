Húzz el innen, turista, pokollá teszed az életünket

Miközben a Lucifer nevű hőhullám miatt tombol a forróság idén nyáron Európában, a hőmérséklettel együtt nő a feszültség is a turisták körében népszerű városok és a helyiek között, írja összefoglalójában a Guardian.

A lap sorra veszi, hogy idén már volt tüntetés és turistaellenes akció Velencében és Barcelonában, legújabban pedig Dubrovnikban borultak ki a sok ember miatt az ott élők.

Fotó: arran.cat Az Arran turizmusellenes demonstrációja Mallorca szigetén

A barcelonai tiltakozásokat szervező csoport neve Arran, ez egy katalán nacionalista párt ifjúsági tagozata. Ők bicikliket rongálnak meg, turistabusz-gumikat szúrnak ki, hogy elijesszék az idegeneket (lásd az alábbi videót). Az Arran egyik tagja azt mondta a BBC riporterének, hogy

a turisták manapság elüldözik a városokból az ott lakókat, és ártanak a környezetnek is.

Mariano Rajoy spanyol miniszterelnök szélsőségesnek nevezte az Arran nézeteit, annak ellenére hogy Spanyolországban tényleg rengeteg a turista és sok gondot is okoznak. Spanyolországban 75,6 millió turista járt tavaly. Barcelonában sok szálláshely engedély nélkül hirdet az Airbnb-n, ellenük már korábban is szigorúan léptek fel, ennek ellenére a 16 ezer szállásból körülbelül hétezernek nincs engedélye. Mallorcán és San Sebastiánban is voltak már tiltakozó megmozdulások, egy turizmusellenes tüntetést augusztus 17-re, Semana Grandére, "Nagy Hétre", a baszk kultúra egy fontos ünnepére szerveznek.

Olaszországban is vannak problémák. Az 55 ezer lakosú, évi 20 millió turistát fogadó Velencében kétezren tüntettek az emelkedő lakbérek, a nagy turistahajók és az általuk okozott szennyezés ellen. Júniusban arról is szó volt, hogy meg fogják tiltani, hogy még több szálláshelyet nyissanak a városban. Rómában június óta tilos híres szökőkutak közelében enni, és tilos éjszaka közterületen alkoholt inni. Milánóban a Darsena városrészben nyárra betiltottak mindent, az ételt árusító teherautóktól a szelfibotokig.

Dubrovnikba is rengetegen érkeznek hajóval, sokszor annyira megtelik az óváros, hogy egyszerűen nem bírja el ezt a terheltséget. A polgármester kamerákat szereltetett fel, hogy nyomon kövessék, hány ember van az óvárosban, így ha kell, le tudják lassítani, vagy akár állítani a belépést. Sőt: a Telegraph-nak azt mondta Mato Franković, a júniusban megválasztott polgármester, hogy két éven belül az Unesco által javasoltnál is kevesebben, napi 8000 helyett 4000 turistát fognak beengedni majd a város három kapuján, és akár a turistahajók kikötését is megakadályozzák majd.

"Nem azért vagyok, hogy boldogabbá tegyem az embereket, hanem, hogy a városban élés minőségét javítsam", mondta, hozzátéve: pénzt fognak veszíteni, talán egymillió eurót is a következő két évben, de hosszútávon sokkal többet profitálnak majd mindebből. Tavaly a városban 529 hajó állt meg, 799 ezer 916 turistát öntve a városra.

A partiszigetként ismert Hvar is lerázná magáról a buliimidzset, és elkezdte büntetni a randalírozó turistákat. Ez a probléma Budapestet is elérte, mi itt írtunk róla.

A World Tourism Organization (UNWTO, turisztikai világszervezet) főtitkára Taleb Rifai azt mondta a Guardiannek:

Az, hogy növekedett a turistákkal szemben való ellenségesség, az egy nagyon komoly helyzet, amit komolyan is kell kezelni.

Az nyilván nem elérhető cél, hogy meggátolják a turisták érkezését az említett országok. Az UNWTO szerint különböző módszerekkel lehet élhetőbbé tenni a turistáktól zsúfolt városokat. Például, hogy a híres látványosságokon kívül ráirányítják a látogatók figyelmét más programokra, kevésbé ismert nevezetességekre.

Duncan McCann, a New Economics Foundation kutatója szerint a régi európai régi városokat már csak az elrendezése is alkalmatlanná teszi a nagy tömeg fogadására a kis utcák összevissza hálózatával. "Az emberek elkezdik úgy érezni, hogy elfoglalták őket." Ráadásul sokan, akik eddig szívesen utaztak Észak-Afrikába, most a terrorveszély miatt inkább Európát választják. Ez számszerűen is kimutatható, az elmúlt öt évben tényleg egyre több turista van Európában, és McCann szerint ez nem is fog változni.

Azt gondolom, hogy a tiltakozás nem fog alábbhagyni, amíg a politika nem foglalkozik megfelelő módon a problémával

- mondta McCann.

Ez mindenkinek az érdeke lenne, hiszen a turistaözön nyilván nem csak az ott lakóknak rossz, odalátogatóként is frusztráló, ha reggel 9-kor már egy maréknyi hely sincs a parton, vagy órákat kell sorban állni egy múzeumban.

Hogy akkor hova kell menni? Egy bankkártyacég például összeállított egy listát a világ titkos jó helyeiről. Olyanokról, amiket érdemes megnézni, de sokan mégsem tudnak róla, így tömeg nélkül lehet élvezni az utazást, és valószínűleg az árak sem lesznek az egekben. Magyarországról a Balaton-felvidék, "Magyarország mini-Toszkánája" van benne, ahol 13 (4000 Ft) euróért már jót lehet enni, és 20 euró (6100 Ft) alatt lehet szállást találni.