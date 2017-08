Ki ez a 20 éves neonáci, aki az antifasiszták közé hajtott?

A BBC összeszedte, mit lehet tudni James Alex Fieldsről, a 20 éves neonáciról, aki vasárnap a Virginia államban lévő Charlottesville-ben halálra gázolt egy antifasiszta tüntetőt. Az előzetes letartóztatásban lévő férfival szemben a vád emberölés, cserbenhagyásos gázolás és többszörös testi sértés.

Nagyon érdekelte Hitler Németországa

Fields édesanyja korábban azt nyilatkozta a sajtónak, hogy fia nem vállalta nyilvánosan a szélsőséges nézeteit.

Ez úgy tűnik, nem igaz.

Azt nem tudni, hogy Fields édesanyja direkt hazudott a fiáról, vagy tényleg nem volt tisztában azzal, hogy milyen eszméket képvisel a gyermeke, de az biztos, hogy a fiúról már középiskolás korában sejteni lehetett, hogy szimpatizál a náci ideológiával. Egyik korábbi tanára szerint egyértelmű volt, hogy a fiú világnézete és a nácizmus között "párhuzamosságok vannak".

"Sok fiú érdeklődik a németek és a nácik után, mivel érdekli őket a második világháború. De Jamesnél ennél többről volt szó" – mondta a tanár.

A fiú Kentuckyban élt édesanyjával, a merénylet előtt fél évvel költözött Virginia államba. A független, felnőtt életét épphogy csak elkezdte. Fields édesanyja a sajtónak elmondta, amióta a fia elköltözött, ő vigyáz a macskájára.

A politikával a nő nem akart foglalkozni. Azt tudta, hogy "valamilyen tüntetésre megy" a fia, de nem tett fel neki kérdéseket, állítása szerint, csak annyit kért a gyermekétől, hogy vigyázzon magára, és maradjon békés a tüntetésen. Riportereknek elmondta, hogy Jamesnek volt egy fekete barátja, ezért sem gondolta, hogy szimpatizál a nácizmussal.

Egyedül nevelte a kerekesszékes édesanyja

Fields édesanyja deréktől lefelé lebénult és egyedül nevelte a fiát. A gyermek apja néhány hónappal a születése előtt meghalt, egy ittas sofőr okozta balesetben. Ezt már Fields nagybátyja mondta el a Washington Postnak, aki a fiúval két évvel ezelőtt, a 18. születésnapja után beszélt utoljára. A fiú megjelent apja testvérénél, és a rá hagyott életbiztosítási alapot követelte, amit, mivel már nagykorú volt, meg is kapott.

A fiú anyagi helyzetéről annyit lehet ezen kívül tudni, hogy a tárgyalásán államilag kirendelt jogászt kért, mivel állítása szerint,

magánügyvédre nem volt pénze.

Stabil munkahelye sem volt, alkalmi munkákat végzett. Jelentkezett a hadseregbe, de rossz fizikai állapota miatt nem felelt meg a teszten, elutasították. Fields a szombati tüntetésen a Vanguard America nevű nyíltan fasiszta szervezet logójával ellátott pajzsot tartott maga előtt.

James Alex Fields was w/ the Vanguard America folks in #Charlottesville. Learn more about the group > https://t.co/HNloF8Btnf @ADL_National pic.twitter.com/TmJLi0kfZo — Oren Segal (@orensegal) 2017. augusztus 13.

A Buzzfeed összeszedte, amit online lehetett látni a fiúról, ott is egyértelműen kiderül, hogy szimpatizált a szélsőjobboldallal. Antiszemita és Donald Trumpot éltető mémeket posztolt rendszeresen, a Pepe-mémeket különösen kedvelte.

Ezen a videón látható, ahogy a charlottesville-i tüntetésen azt skandálja, hogy "fags, go home, you have no testosterone", ami nagyjából azt jelenti, hogy "homokosok húzzatok haza, nem vagytok férfiak". Fields 1 perc 22 másodpercnél látható, a kamerának háttal, szemüvegben.

Arról nem tudni, milyen kapcsolatban állt az amerikai fasiszta szervezetekkel, a Vanguard America sajtóközleményben tagadta, hogy Fields a tagjaik között szerepelt.