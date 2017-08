Testi sértéssel gyanúsítják a zimbabwei diktátor feleségét

Kedden feladta magát egy dél-afrikai rendőrségen Grace Mugabe, a zimbabwei diktátor felesége, miután gyanúba keveredett, hogy vasárnap éjszaka megvert egy húszéves modellt egy előkelő johannesburgi hotelben – írja az AP.

Teljesen kiborult, elkezdett ütni és nem hagyta abba. Fogalmam sem volt mi történik, ki kellett másznom a szobából mielőtt el tudtam futni.

– mondta a szóban forgó modell, Gabriella Engels a News24 névre hallgató helyi médiumnak. A nő a 93 éves zimbabwei diktátor egyik fiához ment látogatóba a hotelbe, ekkor történt az incidens, állítása szerint pedig a first lady testőrei végignézték az egészet. A modell meg is sérült a támadás során, több fotót is feltöltött az internetre egy, a homlokán található sebről.

Engels hétfőn tett feljelentést az ügyben, Grace Mugabe pedig vélhetően emiatt kedden fel is adta magát egy dél-afrikai bíróságon. Fikile Mbalula rendőrminiszter azt mondta, a nőt le sem tartóztatták, mivel együttműködött a rendőrséggel. Egy keddi közleményéből az is kiderült, a nyomozás már előrehaladott állapotban van. Azt egyelőre nem tudni, hogy Grace Mugabe diplomáciai mentességet élvez-e, ha valóban megvádolják az ügyben.

Az ügy következtében vélhetően még nagyobb figyelem irányul majd a zimbabwei first ladyre, aki az elmúlt időben egyre többször hallatja a hangját. Múlt hónapban például először jelentette ki nyilvánosan azt, hogy 93 éves férjének, Robert Mugabének ki kell jelölnie az utódját, ezzel mintegy jelöltet csinálva magából a jövő évi választások előtt.

A zimbabwei vezetés egyelőre nem kommentálta az esetet, annyi azonban biztos, hogy Grace Mugabe már korábban is került hasonló szituációba, egy 2009-es hongkongi kiruccanása során egy fotós vádolta meg azzal, hogy megverte őt.