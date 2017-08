Hivatalos: Budapest jobb hely, mint Prága, Róma vagy London

Idén is Melbourne a világ legélhetőbb városa, Bécs és Vancouver van még a dobogón, de Budapest is előrelépett, és már a 36. Kelet-Közép-Európában mi vagyunk az elsők, Prága, Pozsony, Varsó is mögöttünk van. A világ legborzalmasabb helye az Economist Intelligence Unit (EIU) szerint 2017-ben Damaszkusz.