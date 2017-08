Földcsuszamlás: 600 embert még keresnek Sierra Leonéban

Már legalább 400 ember biztosan áldozatul esett a Sierra Leone fővárosában, Freetownban történt földcsuszamlásnak, 600 embert pedig még mindig keresnek a hatóságok - írja a BBC. A tragédia még hétfőn történt, amikor a heves esőzések miatt a főváros Regent nevű városrészére gyakorlatilag ráomlott a mellette lévő Sugar Loaf hegy, maga alá temetve a városrész nagyját. A tragédiáról készült galériánkat itt nézheti meg.

Fotó: Handout

A hatóságok most azon dolgoznak, hogy minél előbb megtalálják az eltűnt lakókat, így növelve az esélyét, hogy élve húzzák ki őket a sár alól. Emellett pedig azon is dolgozniuk kell, hogy az elöntött városrészben meggátolják a kolera, tífusz és hasonló, vízben terjedő járványok kitörését. A helyi hatóságok munkáját az ENSZ is segíti.

A földcsuszamlás áldozatainak száma várhatóan még nőni fog, éppen ezért az eddig megtalált áldozatok nagy részét nemsokára tömegsírba temetik, így csinálva helyet a halottasházakban. A katasztrófa helyszínén járt Ernest Koroma elnök a BBC szerint könnyeit visszafogva arról beszélt a sajtónak, hogy a helyi mentőknek sürgős segítségre van szüksége, a helyi közösségnek pedig össze kell fognia, hogy megbirkózzon a a tragédiával.

Freetownban amúgy sajnos nem ritkák a földcsuszamlások, Sierra Leone túlzsúfolt fővárosának külső, dombos részeire egész városrészeket húznak fel ilyen-olyan anyagokból, így azokat gyakran elmossa az eső. Sierra Leonéban esik a legtöbb eső évente egész Afrikában.