Trump könyörtelen bosszút állna a barcelonai merénylet elkövetőjén

"Tanulmányozzátok, mit tett Pershing tábornok az elfogott terroristákkal!" – írta Twitter-profilján Donald Trump a barcelonai kisbuszos merénylet után, amely során a gyalogosokkal teli La Ramblán legalább 13 ember meghalt, több mint százan pedig megsérültek.

Az amerikai elnök ezzel a megnyilvánulásával az amerikai tábornok könyörtelen kivégzéseire utalt, aki a legenda szerint az első világháború alatt az elfogott Fülöp-szigeteki iszlamistákkal megásatta a saját sírjukat, majd disznóvérbe mártott lövedékekkel lövette agyon azokat, a holttesteket pedig a leölt állatok bőrébe csavarva temettette el. A történészek egy része kételkedik a sztoriban, a kivégzések története több változatban is kering.

Trump egy órával korábban még jóval visszafogottabb hangnemben posztolt a terrortámadásról, akkor még azt írta, az Egyesült Államok elítéli a történteket, és minden tőle telhetőt megtesz, hogy segítse Spanyolországot. "Legyetek kemények és erősek, szeretünk benneteket" – fogalmazott akkor.

Az amerikai elnök külügyminisztere, Rex Tillerson a japán Kóno Taróval tartott közös sajtótájékoztatóján ajánlotta fel a támogatását a spanyol hatóságoknak. "A terroristáknak világszerte tudniuk kell, hogy az Egyesült Államok és a szövetségesei eltökéltek, hogy megtalálják és bíróság elé állítsák őket" – idézte Tillersont az MTI.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke közleményében arról írt: Brüsszel készen áll minden szükséges segítséget megadni a spanyol hatóságoknak. "Soha nem fogjuk hagyni, hogy megfélemlítsenek az ilyen barbár cselekedetek" – tette hozzá. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke kijelentette:

egész Európa Barcelona mellett áll.

Franciaország részéről az elnök, Emmanuel Macron, valamint a kormány is a szolidaritását fejezte ki az áldozatok, a hatóságok és a spanyol nép felé. A női politikusok részéről Theresa May brit miniszterelnök és Angela Merkel német kancellár is elítélte a csütörtöki gázolásos merényletet.

Vlagyimir Putyin kegyetlennek és cinikusnak, Jens Stoltenberg NATO-főtitkár borzalmasnak nevezte a Barcelonában történteket. Az orosz külügyminisztérium szintén a Twitteren hangsúlyozta, hogy erre a gonosztettre nem lehet mentség.

Ferenc pápa a szóvivőjén keresztül fejezte ki mélységes aggodalmát és a spanyol nép iránti szolidaritását. Az övénél jóval radikálisabb hangot ütött meg a lengyel belügyminiszter, Mariusz Blaszczak, aki úgy látja, az egyetlen lehetőség Európa számára, hogy bezárja a kapuit, és aki szerint jelenleg a civilizációk összeütközésének tanúi vagyunk.

A hasonló merényletek által sújtott London, Párizs és Nizza polgármesterei pedig szintén elítélték a várost sújtó terrorcselekményt. Párizs főpolgármestere, Anne Hidalgo azt írta: "Barcelona és Párizs a nyitottság, a szeretet és a tolerancia városa. Ezek az értékek erősebbek, mint a gyalázatos és gyáva terrorizmus."