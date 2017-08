Trump főstratégájának megszaladt a szája, de már visszakozna

Nincs katonai megoldás az észak-koreai nukleáris fenyegetésre, a fehér felsőbbrendűséget hirdetők pedig bohócok gyülekezete, többek között ezeket nyilatkozta Steve Bannon, Donald Trump fehér házi főstratégája, aki felhívott egy újságírót, majd utólag azt állította, hogy valójában nem interjút adott.

Nemrég a mindössze 11 napot megélt fehér házi kommunikációs igazgató, Anthony Scaramucci hozott össze egy hasonló kunsztot, aki egyébként többek között pont Bannont gyalázta őrjöngve egy újságírónak. Bannon most azt állítja, hogy egyáltalán nem akart interjút adni az American Prospect baloldali lap újságírójának, akit csak azért hívott fel, és magyarázott utána hosszasan, mert jónak tartja a Kínáról írt cikkét.

Bannon lényegében szembement Trump múlt heti kemény álláspontjával Észak-Korea esetében. Szerinte addig semmilyen katonai lépéssel nem érdemes számolni, amíg „valaki meg nem oldja, hogy ne haljon meg az első félórában tízmillió ember Szöulban". Ezzel a határ közelében felállított tüzérségre utalt, Phenjan ugyanis rakéták nélkül is borzasztó pusztítást tudna okozni egy katonai konfliktusban. A múlt héttel szemben az elmúlt napokban egyébként a hivatalos amerikai kommunikáció is visszafogottabb volt, megint a szankciók és a tárgyalóasztal fontosságáról is egyre több szó volt.

Bannon egyébként elképzelhetőnek tartana egy olyan forgatókönyvet, hogy Kína ráveszi Észak-Koreát az atomprogramja felfüggesztésére, és ellenőrök beengedésére, amiért cserébe az Egyesült Államok kivonná a csapatait Dél-Koreából, de ennek nem sok esélyét látja.

Arról is beszélt, hogy el akarja érni, hogy Trump keményebben nekimenjen kereskedelmi vonalon Kínának, és ne várjon arra, hogy majd Peking segít Észak-Korea ellen. „Az én szememben a Kínával folytatott gazdasági háború a legfontosabb" – mondta, szerinte ha ezt elbukják, akkor 5-10 év múlva már nem lesz visszaút.

Az is elég érdekes volt, ahogy az alt-right egyik felfuttatójának tartott Breitbart volt vezetőjeként a charlottesville-i eseményeket érintve a fehér felsőbbrendűséget hirdetőkről beszélt, és lényegében „bohócok gyülekezetének" nevezte őket.

Érintette a Trump tanácsadói között dúló belső harcokat is, amiket szerinte minden egyes nap meg kell vívnia. Majd pedig arról is beszélt, hogy kirúgat majd embereket a külügyminisztériumból, és a védelmi minisztériumból, és héjákkal tölti fel a helyüket.

Az egész finoman szólva sem jött túl jól az egyébként is nyomás alatt álló Bannonnek, aki szinte mindenkivel szembekerült már Trump fontos tanácsadói közül. Trump veje, Jared Kushner korábban nem tudta eltávolítani, de legutóbb H.R. McMaster nemzetbiztonsági főtanácsadóval is szembekerült az egyetemes kultúrharcához Trumpot leginkább eszköznek tekintő Bannon.

A főstratégára a Bannont szintén nem szívlelő John Kelly új kabinetfőnök kinevezése óta még kevesebb időt szán az elnök. A múlt héten Trump állítólag arról beszélt több tanácsadójának, hogy Bannont tartja a Fehér Házból kiszivárgó rengeteg információ egyik forrásának, amihez most hozzájött ez a telefonbeszélgetés. Amikor kedden arról kérdezték Trumpot, hogy garantálja-e Bannon állását, akkor erre nem válaszolt, de annyit mondott, hogy főstratégája nem rasszista.