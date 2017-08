Trumpban még Putyinnál is kevésbé bízik a világ

Érdekes műfaj a globális közvélemény-kutatásoké, és mivel az ilyen felméréseket készítő nagy cégek közül a Pew Research mostanában Magyarországon is sokszor kérdez, nekünk külön is tanulságosak lehetnek az eredmények. Így derült ki nemrég, hogy Magyarország mennyire vallásos (vagy inkább vallástalan) nemzetközi összehasonlításban, majd az, hogy demokráciából kiábrándulásban, ha lenne ilyen versenyszám (néha mondjuk úgy tűnik, hogy tényleg van), valahol a középmezőnyben végeznénk, legutóbb pedig, hogy menekültparában viszont mára tényleg ott vagyunk a topon. Most pedig azt láthatjuk, hogy állunk oroszbarátságban, és hogy Putyin avagy Trump számíthat több szívecskés borítékra Magyarországról.

A Pew ezúttal 37 országban vizsgálódott, és hogy az előző kérdésre gyorsan meg is adjuk a választ:

Putyin egy kicsit népszerűbb Trumpnál Magyarországon.

Bár pontosabb lenne úgy fogalmazni, hogy Trump még Putyinnál is népszerűtlenebb. Az orosz elnökben, ha az a kérdés, hogy milyennek látják a tevékenységét a világ ügyei szempontjából (ez volt), a magyarok 34 százaléka bízik, az amerikaiban pedig 29 – mindkettő meglehetősen alacsony bizalmi index.

Csak a vizsgált országok durván egyharmadában nagyobb a bizodalom kettejük közül Trumpban, a többiben e tekintetben Putyin nyer; Görögország a leginkább putyinista, Izrael a leginkább Trump-hívő. Legkevesebben Lengyelországban (4 százalék) bíznak Putyinban, amin a lengyel történelem, a közelmúlt és az aktuális politikai konfliktusok alapján olyan nagyon nem csodálkozunk. A kerítésügyre és a bevándorlás elleni szólamokra gondolva azon sem, hogy Trump Mexikóban különösen népszerűtlen, az már egy kicsit érdekesebb, hogy Németországban is milyen mértékben alacsony mértékű a Trump-bizalom (11 százalék), fele akkora sincs, mint a Putyin felé megnyilvánuló. (A felmérés tavasszal készült, akkoriban, amikor Trump elkezdte nyomni, hogy a németek az exportorientált gazdaságpolitikájukkal milyen rosszak, nagyon rosszak, de az Északi Áramlat 2-t érintő újabb szankciós fenyegetések után nehéz azt gondolni, hogy Németországban azóta Trump már közkedvelt Twitter-hős lenne.)

Putyin megítélésében éles ideológiai különbségek vannak Magyarország mellett máshol is, az Egyesült Államokban pedig az egész amerikai politikát hónapok óta tematizáló botrány Trump megválasztása kapcsán a orosz szálról befolyásolhatja jelentősen a válaszokat. Ez szépen kijön a pártszimpátiák szerinti különbségekben: míg a demokrata szavazók 13, a republikánusok 34 százaléka van kedvező véleménnyel az orosz elnökről.

Az év eleji pesti Putyin-látogatás előtt a Závecz Research segítségével egyébként az Indexnél mi is megnéztük, hogy a világ vezetői mennyire népszerűek Magyarországon, és nálunk is az jött ki, hogy Putyin (48-37 arányban) veri Trumpot, sőt, még Merkelnél is. Összességében a magyar közvélemény a jelek szerint jobban szeretik Putyint, mint az Európai Unió meghatározó nyugati politikusait.

Az Oroszország megítélését firtató kérdésre adott válaszokat nézve összességében – fogalmazzunk udvariasan – komoly fejlesztési potenciál van az orosz országimázsban: a globális közvélemény 34 százaléka látja inkább pozitívan, 40 százalék negatívan Oroszországot. Az egyes országok megoszlása ebben a kérdésben nagy vonalakban hasonló a Putyin megítélésénél látottakhoz, bár Európában speciel a hollandok és a svédek vannak a legpocsékabb véleménnyel Oroszországról, a lengyelek csak utánuk jönnek. A magyarok 39 százaléka szereti Oroszországot, 48 százalék ellenben nem szereti – legalábbis a Pew számai szerint.