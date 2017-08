Robbantásos merényleteket tervezhettek a spanyolországi támadók

A katalán rendőrség péntek délutáni sajtótájékoztatóján arról beszélt Josep Lluis Trapero rendőrfőnök, hogy a barcelonai és a cambrilsi merénylők abban az alcanari házban tervezhettek támadásokat, ahol propán gázpalackok voltak, és szerdán felrobbant.

Összesen 14 ember meghalt, és 130 megsérült a két spanyolországi merényletben.

13 ember meghalt, több mint százan megsérültek, amikor egy kisbusz a tömegbe hajtott Barcelona egyik népszerű turistautcájában csütörtök délután, majd péntek hajnalban Cambrilsban hét embert sebesített meg öt később lelőtt támadó autójával. Az egyik sérült pénteken meghalt.

Alcanar kétszáz kilométerre van Barcelonától, félúton van Cambrils, a második terrortámadás helyszíne. Szerdán még azt feltételezték, hogy gázrobbanás történhetett, viszont egyre inkább úgy tűnik, hogy azért robbanhatott fel az épület, mert ott terroristák robbanószereket gyártottak.

A rendőrség egyik feltételezése szerint ez a robbanás keresztülhúzhatta az eredeti terveiket, mivel megsemmisültek a robbanószereik is. Ezért dönthettek a kisbuszos és autós gázolás mellett. Egy csoportról van szó, de nem tudják, mennyien lehettek a sejtben.

Később az El País azt írta, hogy a rendőrség pénteken több irányított robbantást is végrehajt majd az alcanari ház romjai között, mivel a romok eltakarítása közben több házi készítésű robbanószert is találtak.

Az egyik cambrilsi támadó gázolt Barcelonában?

Továbbra is sok a bizonytalanság, de a katalán rendőrség azt sem zárja ki, hogy a hajnali cambrilsi támadás egyik megölt elkövetője volt a barcelonai kisbusz sofőrje is. „Vannak erre utaló jelek" – mondta Trapero a Sky News szerint, de azt is hozzátette, hogy nincs még konkrét bizonyítékuk.

Mint megírtuk, néhány órával a barcelonai kisbuszos merénylet után újabbat hajtottak végre a terroristák a katalán fővárostól száz kilométerre fekvő Cambrilsban. Öt férfi hajtott egy Audi A3 autóval gyalogosok közé, hét embert – köztük egy rendőrt – megsebesítettek. Az egyik válságos állapotú sérült péntek délután életét vesztette.

18 Néhány órával a barcelonai merénylet után újabbat hajtottak végre a terroristák a katalán fővárostól száz kilométerre fekvő Cambrilsban Galéria: A tömegbe hajtott egy furgon a barcelonai ramblán (Fotó: Lluis Gene / AFP)

A támadóknál balták és kések is voltak, egyikük megsebesített egy embert az arcán, mielőtt lelőtték volna őket. Pénteken azt is bejelentették, hogy négy terroristával ugyanaz az egy rendőr végzett. A Cambrilsban megölt öt terrorista közül eddig hármat azonosítottak.

Korábban azt feltételezték, hogy egy még a 18-at sem betöltő fiatal, Moussa Oukabir lehet a barcelonai gázolás főgyanúsítottja. Őt továbbra is keresik a hatóságok, itt írtunk róla bővebben>>>

18 Moussa Oukabir Galéria: A tömegbe hajtott egy furgon a barcelonai ramblán (Fotó: Twitter)

Azt is elmondták a sajtótájékoztatón, hogy a csütörtökön elfogott két ember – köztük Driss Oukabir –, és a pénteken őrizetbe vett másik kettő közül hárman marokkóiak, egyikük spanyol állampolgár. Egyiküknek sem volt korábban a terrorizmushoz köthető előélete.

A rendőrség kiadott képeket négy fiatalról, akiket a támadásokkal összefüggésben keresnek. Az El País úgy tudja, hogy mind marrokkói származásúak, és Ripollban, valamint Ribers de Freserben laknak, 17-24 év közöttiek.