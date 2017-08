Távozik Trump főstratégája

Lemondott Steve Bannon, Donald Trump amerikai elnök főstratégája, számolt be róla fehér házi források alapján a Politico és a New York Times. A lapok forrásai szerint Bannon még augusztus hetedikén nyújtotta be a lemondását, ami valószínűleg egy megelőző lépés volt. Az elnök már egy ideje dolgozott azon, hogy megszabaduljon a stratégától, aki Breitbart nevű oldalával sokat tett Trump választási sikeréért.

Sokak szerint Bannon hatásának volt köszönhető, hogy a napokban, Charlottesville-ben történt tragédia utána nem ítélte el azonnal és egyértelműen a tüntetést szervező szélsőjobboldaliakat.

Bannon távozásáról már hónapok óta pletykálnak, Reince Priebus távozása és John Kelly kabinetfőnök érkezése után már tényleg csak idő kérdése volt, hogy mikor távozik Bannon a Fehér Házból. A New York Times cikke megemlíti, hogy Trump állítólag nagyon idegenkedve kezeli legbelső körének konfliktusait, ezért számítottak rá, hogy elhúzódik az ügy.

A Vanity Fair újságírójának információi szerint Bannon a tervek szerint visszatér a Breitbart nevű oldalhoz, amit ő alapított és belső források szerint a lapnál többé nem fognak kesztyűs kézzel bánni az elnökkel, akinek eddig az egyik legnagyobb támogatói voltak.

Úgy tűnik, hogy a történelem némileg ismétli önmagát. Csütörtökön számoltunk be róla, hogy Steve Bannon felhívott egy újságírót , akinek először interjút adott, majd letagadta az egészet. A mindössze 11 napot megélt fehér házi kommunikációs igazgató, Anthony Scaramucci pont egy hasonlót húzott, mielőtt távozni kényszerült.