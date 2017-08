Terrortámadás volt a finnországi késelés

Frissítés:

A finn rendőrség közölte, hogy terrortámadásként kezelik a péntek délutáni turkui késelést, a lábon lőtt elkövető egy 18 éves marokkói férfi – írja a Sky News Twitteren.

A rendőrség közleménye szerint a nyomozás eleinte gyilkossági ügyben folyt, de az éjszaka során további információhoz jutottak, ez alapján állítják most már azt, hogy terrortámadás történt. A marokkói férfi személyazonosságával már eddig is tisztában voltak, de csak most hozták nyilvánosságra – írja a BBC.

Korábban írtuk:

Négy embert őrizetbe vett szombatra virradóra a finn rendőrség az előző napon elkövetett késeléses támadással összefüggésben – írja az MTI.

Az FNB finn hírügynökség idézte szombat reggel Markus Laine finn rendőrparancsnokot, aki szerint megkezdték az őrizetbe vett személyek kihallgatását, hogy tisztázzák a részvételüket a támadásban. Mivel a nyomozás folyamatban van, a rendőrparancsnok nem árult el részleteket.

Péntek délután a Helsinkitől 150 kilométerre nyugatra fekvő Turku városában egy férfi késsel támadt a járókelőkre. Ketten meghaltak, és a pénteki hírekkel szemben nem hat, hanem a legutóbbi információk szerint nyolc embert szállítottak sebesülésekkel Turku egyetemi kórházába. Háromnak súlyos az állapota, őket intenzív osztályon látják el.

A rendőrség lábon lőtt és őrizetbe vett egy férfit, aki a késeléssel gyanúsítható, egyúttal felszólította a lakosokat, hogy maradjanak távol a városközponttól, mert több elkövető is lehetett. Pár órával később ugyanakkor azt mondták, hogy egyelőre csak egy gyanúsítottjuk van. Egyes hírek szerint a támadó külföldi. Markus Laine szerint egyelőre nem hallgatták ki, de megteszik, amint az egészségi állapota megengedi.

A támadást egyelőre nem minősítették terrorcselekménynek, noha ezt sem zárják ki. Az utcai késelést követően azonnal fokozták a biztonsági intézkedéseket a finn vasútállomásokon és Helsinki repülőterén.

(Borítókép: A késelés helyszíne Turkuban 2017. augusztus 18-án. Fotó: LEHTIKUVA/Roni Lehti via REUTERS)