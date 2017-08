Lövöldözés Floridában, egy rendőr meghalt

Egy rendőr meghalt, egy másik pedig súlyosan megsérült egy lövöldözésben a floridai Kissimmee városában – írja a CNN.

A két rendőr, Matthew Baxter és Sam Howard helyi idő szerint péntek este fél tízkor, egy gyanús tevékenységre vonatkozó bejelentés miatt érkeztek a város határába, ahol perceken belül lövöldözésbe keveredtek. A lövöldözés hírére a helyszínre érkező további rendőrök találtak rájuk, Baxter belehalt a sérülésébe, Howardot kórházba szállították, válságos állapotban van.

Jeff O'Dell, a város rendőrfőnöke szerint a két rendőrt meglepetésként érte a lövöldözés, és nem tudtak visszalőni. O'Dell szerint elképzelhető, hogy csapdát állítottak nekik. Három embert már letartóztattak, egy negyediket még keresnek. Az egyik őrizetbe vett ember a rendőrfőnök szerint erős gyanúsított.

A város rendőrségét Donald Trump amerikai elnök is együttérzéséről és támogatásáról biztosította Twitteren:

My thoughts and prayers are with the @KissimmeePolice and their loved ones. We are with you!#LESM