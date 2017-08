Megint találgatnak, Trump kirúgja-e Gorka Sebestyént

Donald Trump stratégiai főtanácsadójának, Steve Bannonnak a lemondása után rögtön megindult a találgatás, mi lesz a Fehér Házban terrorizmus-ellenes tanácsadóként dolgozó Gorka Sebestyén sorsa. Gorka a most távozó Bannon alt-right híroldalánál, a Breibart Newsnál dolgozott, és mivel egyértelműen Bannon embereként került be az elnök környezetébe, a felvetés több mint logikus.

Már csak azért is, mert a Fehér Házban dúló belharcok láthatóan abba a szakaszba léptek, amikor a csatákból egyelőre győztesként kikerülő új kabinetfőnök, John Kelly ex-tábornok épp megpróbálja kitakarítani Bannon embereit Trump környezetéből. Több lap, így a Bloomberg például két névtelen forrásra hivatkozva emiatt azt állítja, Gorka kirúgása is napirenden lehet hamarosan. Az elnök környezetében zajló korábbi leszámolások valóban hasonlóan zajlanak, például július végén Sean Spicer ex-szóvivő lemondását követően pár nappal főnöke és szövetségese, Reince Priebus is távozni kényszerült.

A Twittert már el is öntötték az olyan kárörvendő kommentek, miszerint Gorka Sebestyén ne nagyon vegyen már tartós tejet magának a Fehér Házba.

Ebbe kapaszkodhat Gorka

Csakhogy mindez spekuláció egyelőre, és Gorka maradása mellett is szólnak érvek.

A híradások szerint pár hónappal ezelőtt, amikor először kezdtek cikkezni arról, hogy a magyar származású tanácsadónak mennie kell, Trump személyesen lépett közbe és erősítette meg Gorka pozícióját. Mégpedig állítólag azért, mert az elnök nagyon elégedett Gorka harcias tévészerepléseivel, melyekben a tanácsadó száz százalékos lojalitással védi meg főnöke összes lépését, és nem fél konfrontálódni az újságírókkal. Trumpnak állítólag azért merültek fel kétségei Bannonnal szemben, mert az szerette magát szürke eminenciásnak láttatni, ami sértette az elnök hiúságát, valamint a Fehér Házon belüli belharcok során belsős információkat szivárogtatott a médiának. Gorkával szemben lojalitásbeli kifogásokról azonban eddig nem lehetett hallani.

A másik tényező, ami Gorka maradása mellett szólhat, teljes kívülállósága. Mivel nem rendelkezik nemzetbiztonsági átvilágítással, nem férhet hozzá a nemzetbiztonságilag valóban fontos iratokhoz, így az érdemi munkából is kimarad. A róla az amerikai médiában megjelent portrécikkek rendre azt állítják, valódi szerepe tényleg nem több, mint hogy a Fox Newson és másutt élő bejelentkezésben és interjúkban fejti ki az elnököt támogató álláspontját, mégpedig lehengerlő stílusban.

A harmadik tényező, hogy a Trump környezetében kialakult bizantinikus viszonyok ellenére Gorka a belharcokból sem vette ki a részét. És bár Bannon embereként könyvelték el, de a feleségét, Katherine Gorkát épp az a John Kelly vette fel még belbiztonsági miniszterként a tárcájához dolgozni, aki azóta Trump kabinetfőnöke lett, és aki Bannont most kiszorította. Igen, tudom, nem egyszerű ezt követni, de nyugalom, Washingtonban se nagyon tudják.

Állítólagos magyar széljobbos kapcsolataival támadták

Gorka egyébként már az elnöki beiktatási ünnepség után botrányba keveredett amiatt, hogy egy a 1920-ban alapított, a Horthy-rendszer új elitjéhez tartozó szervezet, a Vitézi Rend kitűzőjét viselte, ami miatt az amerikai sajtó egy része nácinak kiáltotta ki. Később előásták a múltjából azt a 2002-es esetet, amikor egy magyar parlamenti bizottságból tették ki, mert biztonsági kockázatnak minősítették a személyét (egyetemistaként egy brit katonai hírszerző csoporttal állt kapcsolatban).

Legutóbb pedig azzal került a hírekbe, hogy Rex Tillerson külügyminiszterrel konfrontálódott, amikor az a háborúval fenyegetőző Trumpnak ellentmondva próbálta az észak-koreai konfliktus súlyosságát kisebbíteni. Gorka ezt követően azt nyilatkozta, „egyszerűen abszurd″, hogy Tillerson katonai döntésekről beszél Észak-Korea ügyében, mivel szerinte ez a hadügyminiszter kompetenciája, nem a külügy főnökéé. A kritikára válaszul a külügy szóvivője úgy vágott vissza, hogy szerinte Tillerson kellően fontos ember és mindenki érti, miről beszél.

Végül Trump simította el a széthúzást, amikor az ellentéteket letagadva azt állította, szerinte nincs széthúzás az emberei között a kérdésben.