Óriási ásványvízbalhé tört ki Amerikában

Bíróság elé állították Amerikában a Nestlét, ahol a Poland Spring fantázianevű ásványvizéről (ami egyébként az egyik legnépszerűbb ásványvíz-márka Amerikában) kell majd bebizonyítania, hogy valóban természetes forrásvíz, ahogyan reklámozza. A vád szerint a víz közönséges talajvíz, amit ráadásul potenciálisan szennyezett területeken levő kutakból szivattyúznak ki Maine államban.

A cég egészen vicces módon azzal védekezik, hogy ha a kutak nem lennének, a talajvíz elérne a helyi természetes forrásokig, vagyis a vizük olyan forrásvíz, amit még azelőtt palackoztak, hogy az a forráshoz ért volna. A vád szerint viszont, ha létezne is ez a hipotetikus forrás, abból biztosan nem csordogálna ki évi 3,7 milliárd liter víz, márpedig a Poland Springből ennyi kerül a boltokba minden évben. A per tétje legalább 5 millió dollár, de a Nestlét ennél is súlyosabban érintené, ha meg kellene változtatnia a népszerű ásványvíz teljes marketingjét.

A vádirat kolosszális csalásnak nevezi a cég gyakorlatát, és azzal érvel, hogy a vásárlókat csúnyán átverik és megkárosítják a forrásvizes reklámmal. A Nestlének egyébként ezzel az ásványvízzel már volt egy egészen hasonló esete 2003-ban, akkor peren kívüli megegyezéssel zárult az ügy, aminek értelmében és a cég 10 millió dollárral támogatott jótékonysági alapítványokat.