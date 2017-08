Barbie-ba rejtett bombával akartak robbantani az ausztrálok

Egy nagyméretű Barbie-babába rejtett bombával akartak felrobbantani egy Ausztráliából Dubajba tartó gépet, írta a Sky News. A terv mögött négy ausztrál-libanoni testvér áll, akiket el is fogtak Libanonban. A tervet a libanoni biztonsági szolgálatok leplezték le, majd az egyik terroristát le is tartóztatták Libanonban. További két testvért ugyanis Ausztráliában fogtak el. A negyedik még szabad lábon van, és egyelőre nem is valószínű, hogy bíróság elé állítják, mivel Rakkában harcol az Iszlám Állam oldalán.

Nem ez az első eset idén, hogy az ISIS merényletet tervez ausztrál gép ellen. Júliusban egy magas rangú ISIS-vezető utasításai alapján raktak össze egy bombát Ausztráliában, olyan alkatrészekből, amelyeket Törökországból küldött számukra a szervezet. A bombát az egyik merénylő testvére vitte volna fel a repülőre, anélkül, hogy tudott volna a csomag tartalmáról.

A csomagot azonban végül nem engedték át a biztonsági ellenőrzésen. Ekkor a merénylők vegyifegyveres támadást terveztek Sidney-ben, de ezt is sikerült megakadályozniuk a hatóságoknak.