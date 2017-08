Magyar étterem gondatlansága tette agykárosulttá a sikeres tévést

Egy brit tévés producer életét és egészségét tette tönkre egy magyar étterem, amikor gondatlanságból mogyorót is tartalmazó ételt szolgáltak fel a mogyoróallergiás nőnek.

Amy May Shead 2014-ben látogatott Magyarországra, számolt be a történetről aDaily Mail. A 29 éves nő egy budapesti étterembe látogatott a barátaival, ahol jelezte, mogyoróallergiája van, és erről magyar nyelvű üzenetet is felmutatott. A rendelt csirkéből egyetlen falatot evett, majd azonnal rohama lett. Az ilyen esetekre nála lévő injekciók sem használtak, és Shead kómába esett. Agya nyolc percen keresztül nem jutott oxigénhez, ami maradandó agykárosodáshoz vezetett.

Az azóta kerekesszékhez kötött nő hétfőn vett részt a This Morning című tévés műsorban, abban, amelynek egykor ő maga volt a producere. A nő beszélni nem is képes, és csak pislogással kommunikál. A műsorban a szüleivel jelent meg, ahol ők elmondták: kampányt indítanak, hogy a repülőgépeken ne lehessen mogyorót felszolgálni. Tudomásuk volt ugyanis egy gyerekről, akinek a körülötte felnyitott mogyorós zacskók miatt lett rohama.