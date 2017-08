Lelőtték a barcelonai gázolás gyanúsítottját, Junesz Abujakubot

Cikkünk folyamatosan frissül.

A rendőrség lelőtte a barcelonai merénylet utolsó szabad lábon lévő gyanúsítottját Barcelonától nyugatra, írja az MTI az EFE spanyol hírügynökségre hivatkozva.

A hírek szerint a katalán rendőrség Junesz Abujakubot semlegesítette, habár a rendőrség ezt még nem erősítette meg.

Ami biztos: a lelőtt férfi robbanómellényt viselt, de nem tudható, hogy az valódi, vagy csak imitáció volt. A megtámadott férfi a rendőrségi támadás alatt Allah akbar kiáltást hallatott.

The suspicious man in #Subirats wears what looks like a belt of explosives attached to the body. This man has been shot down