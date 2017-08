Túl nagy Trump családja, a titkosszolgálatnak túl drága védeni őket

Még szeptember sincs, de már elfogyott a titkosszolgálatnál az elnöki család védelmére elkülönített keret, tudta meg a USA Today egy hétfőn nyilvánosságra hozott jelentésből. A titkosszolgálatot irányító Randolph Alles árulta el, hogy több mint 1000 ügynökük érte már el a központilag, előre meghatározott éves fizetési- és túlórakeretét, amit azért merítettek ki ilyen korán, mert túl sok Trump családtagot kell védeniük.

„Az elnöknek nagy családja van, a mi feladatunkat pedig törvény rögzíti. Ezen nem tudok változtatni, nincs mozgásterünk” – mondta Alles, aki szerint a probléma nem új keletű, legalább egy évtizede hasonló gondjaik vannak, kisebb vagy nagyobb mértékben.

Az persze egyáltalán nem segít, hogy hivatalba lépése óta Donald Trump szinte minden hétvégét valamelyik birtokán, New Jerseyben, Virginában vagy Floridában tölti, emellett pedig külföldre is rengeteget utazik, illetve, hogy a felnőtt gyerekei is hasonló védelmet élveznek az üzleti útjaikon és nyaralásaikon.

Összesen 42 ember tartozik a titkosszolgálat védelme alá, ebből 18 Trump családtagja, míg Barack Obama alatt a teljes szám 31 volt.

Megoldás lehet a problémára, ha évi 160 ezerről 187 ezerre növelik a túlórakeretet, legalábbis Alles erről próbált meg tárgyalni a törvényhozókkal, de még így is legalább 130 ügynök már ledolgozott túlórapénzét nem tudnák kifizetni.

Ennek ellenére biztosított a titkosszolgálat működése az év végéig, 2016-ban, amikor hasonló eset állt fenn, elfogadtak egy törvényt, miszerint a titkosszolgálat esetében túlléphetik az előre meghatározott túlórakeretet.