Meghalt egy férfi az angol szexfesztiválon

Egy ötvenes éveiben járó férfi meghalt, egy nőt pedig eszméletlenül szállítottak kórházba kedden az angliai Kent megyében tartott, Flamefest névre hallgató,szexuális témájú fesztivál helyszínéről, a rendőrség nyomozást indított az ügyben – írja a Guardian.

A mentők reggel 6 körül érkeztek az augusztus 18-ától 20-áig tartó fesztivál helyszínére, ahová két eszméletlen ember miatt hívták ki őket. A férfit megpróbálták újraéleszteni, de nem jártak sikerrel, ezért még a helyszínen halottnak nyilvánították, a nőt pedig ellátták és helikopterrel szállították kórházba. A rendőröket aztán már a mentők hívták ki, a rendőrség szóvivője azt nyilatkozta, nyomozást indítottak a megmagyarázatlan haláleset miatt.

A Flamefestet egyébként idén rendezték meg másodjára, a rendező Helen Smedley eredetileg azért hozta létre, hogy

összehozza a bulizó színtér legtisztább, leghedonistább elemeit.

A csak felnőttek számára látogatható fesztivál ennek megfelelően nem zárkózik el a szexualitástól sem, szexbarlang és egy dominákkal megtámogatott "felnőtt játszótér" is található ott. Emellett persze zenei fellépők és más szórakozási formák is jelen vannak, az egész pedig viszonylag népszerű is, idén például több száz fesztiválozót vártak.

Mindezek ellenére viszont nem igazán lehet fellelni semmit a fesztivállal kapcsolatban. A honlapjukon lényegében semmi sincs, az esemény Facebook oldala pedig már nem elérhető, így nagyjából csak egy elég gagyi promóvideóból tudhatjuk meg, hogy pontosan miről is szól ez az egész. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a helyiek nem igazán örültek annak, hogy ott tartják a szexfesztivált, állítólag sokan panaszkodtak is, Smedley pedig a kezdés előtt azt írta, extra rendőri segítséget kapnak majd.

Az sincs kizárva persze, hogy a megmagyarázhatatlan haláleset miatt tűnt el hirtelen minden információ, erre utalhat többek között az is, hogy a szervező nem is válaszolt a Guardian ezzel kapcsolatos kérdésére.