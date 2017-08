Meghalt egy magyar egyetemista Olaszországban, miután nyolc métert zuhant a Liguria régióban található Monterosso al Mare városában található Soviore szentély faláról – írja a Genova Today.

A húszas éveiben járó fiatal egy egyetemistáknak szervezett tábor résztvevőjeként tartózkodott az országban és a tragédia helyszínétől nem messze lakott. Az olasz csendőrök szerint baleset történhetett, a fiú valószínűleg kiment a fal szélére, ahol elvesztette az egyensúlyát, ezért eshetett le. A mentők hamar kiérkeztek és megkezdték az újraélesztést, de nem jártak sikerrel, a fiú a helyszínen belehalt a sérüléseibe.

Az esetről Szijjártó Péter is beszélt, aki kedd délutáni sajtótájékoztatóján azt közölte, meghalt egy magyar egyetemista Olaszországban. A Külgazdasági és Külügyminisztérium a 24.hu megkeresésére azt is elmondta, a magyar állampolgár egy – a Liguria régióban fekvő – nemzetközi tábor résztvevőjeként tartózkodott Olaszországban, valamint azt is hozzátették, hogy az esetről az olasz rendőrség értesítette a római nagykövetséget, a konzulok pedig azonnal megkezdték a rokonok felkutatását.

A lap ugyanakkor arról írt, az egyetemista éjszaka az utat egy szakadéktól elválasztó sövényen esett át, ezért megkerestük a KKM-et, hogy pontosan mi is történt, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.