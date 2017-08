A Trump-stábbal találkozókat szervező orosz diplomata azt állítja, hogy ő nem kém

A CNN-nek most rövid videóinterjút adott Szergej Kiszljak, korábbi washingtoni orosz diplomata, először a lemondása után. Ő az, aki Donald Trump vejével és kampánytanácsadójával egyeztetett mikor Trump még csak rapublikánus elnökjelölt volt. Ha egy mondatban kellene összefoglalni a Kiszljak válaszait, akkor az ennyi:

Szergej Kiszljak mindent tagad, mindent visszautasít, minden vádat nonszensz butaságnak tart.

Azt állította, hogy ő soha semmilyen kémhálózatnak nem volt vezetője, sem tagja. Ő csak egy diplomata, aki más diplomatákhoz hasonlóan próbálja az országa érdekeit érvényesíteni külföldön. Trump megválasztása után sem volt köze olyasmihez, ami miatt azt lehetne gondolni, hogy nagy az együttműködés az amerikai kormány és az orosz kormány között, semmilyen titkos lobbitevékenységet nem végzett. Emellett jelezte a CNN riporterének, hogy a lapban állandóan megalapozotlan dolgokat írtak róla.

Kiszljak lett Trump kínos orosz-ügyeinek jelképe

Mint ismert, Jared Kushner, Donald Trump veje legalább kétszer találkozott az orosz kormány embereivel. Legalább, mert lehetnek olyan találkozók, amikről nem értesült a sajtó. Az egyik ilyen ismertté vált találkozón az amerikai elnök veje és a kampánytanácsadója, az azóta már lemondott Michael Flynn a Trump Towerben fogadta Szergej Kiszljak washingtoni orosz nagykövetet. Kiszljakról egy korábbi elemző cikkünkben azt írtuk, hogy "az eredetileg atomfizikus végzettségű karrierdiplomata végül is csak a dolgát végezte, amikor megpróbált minél közelebbi kapcsolatokat kialakítani az egyik amerikai elnökjelölt kampányával és környezetével, illetve ezen kapcsolatokon keresztül az orosz állami érdekeket próbálta érvényre juttatni. Ami elég jól is sikerült: az eddig ismert információk szerint Trump volt nemzetbiztonsági tanácsadójával, igazságügyi miniszterével és befolyásos nejével is tárgyalt."

A CNN korábban amerikai titkosszolgálati forrásokra hivatkozva azt írta, hogy Washingtonban Kiszljakot inkább tartják diplomata feddésben lévő kémnek, mintsem lobbistának. A férfit a sok botrány után lemondatták az oroszok, miután a neve összeforrt a közvéleményben az orosz befolyás erősödésével.