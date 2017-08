Soha nem látott rakétákat fedeztek fel észak-koreai propagandafotókon

Észak-Koreában nagyon ritkán készülnek olyan fotók, amiket nem nézett át alaposan az ottani propagandaminisztérium, ezért a szakértők jobb híján a hivatalos állampárti fotók elemzésével próbálják meg kideríteni, mi történik az elzárt diktatúrában. A CNN most néhány új fotó alapján írja, hogy eddig még sohasem látott rakétái lehetnek az észak-koreaiaknak. A fotók nyilvánvalóan szándékos üzenetek a diktatúra részéről.

– mondta David Schmerler nemzetközi szakértő a CNN-nek. Méghozzá azok a szilárd tüzelőanyagú rakéták, amelyeket nagyon hirtelen ki tudnak lőni, nem kell őket előkészíteni. Emiatt a rakéták elfogása is nehezebb, mert a megtámadott ország nem tud felkészülni a támadásra. Az eddig nem látott fejlődés a rakéták könnyű szerkezetéhez kapcsolódik. Korábban a szakértők azt hitték, hogy tömörebb, nehezebb rakétákat tudott eddig kifejleszteni a diktatúra Észak-Koreában. A könnyebb rakéták haszna abban rejlik, hogy messzebbi célpontokat is el tudnak találni velük.

A baloldali képen látható a tűzálló, az eddigieknél könnyebb rakétaszerkezet:

Left: fuel tank from Kim's visit to the Chemical Institute today.

Right: Aramid fiber seized en route to DPRK by Russian customs last year. pic.twitter.com/vHPDNXFmlb