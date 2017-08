Trump: Az újságírók rossz emberek

Donald Trump amerikai elnök a charlottesville-i erőszakra adott válaszát védte és meghirdetett programja végrehajtását ígérte helyi idő szerint kedd este az arizonai Phoenixben megrendezett nagygyűlésen - írta az MTI.

Az elnököt a phoenixi kongresszusi központ előtt tüntetők várták, az épületben pedig híveinek szűnni nem akaró tapsa és éljenzése fogadta.Donald Trump láthatóan élvezte a megnyilvánuló rokonszenvet, színpadiasan, lassan sétált az emelvényre, s közben hangosan ismételgette: "Micsoda tömeg!".

Trump egységre szólította fel az amerikaiakat. "Valamennyien egy jobb jövőről álmodunk. Amikor közösségünk valamelyik tagját megsebzik, mindannyiunkat sebeznek meg, amikor Amerika egyik felét megbántják, valamennyien megbántódunk, s ha egy amerikait igazságtalanság ér, akkor egész Amerika együtt szenved, mind egyek vagyunk" - fogalmazott.

A charlottesville-i erőszakről is beszélt. Egy héttel korábban mindkét oldalt - tüntetőket és ellentüntetőket - egyaránt okolta az erőszakért, s hétfőn azzal érvelt, hogy mindenkit egyformán elítélt. Ezúttal nem mondott olyat, hogy "mindegyik oldal" felelős volt a történtekért. "Én mindenkit szeretek az országban" - mondta, majd a sajtót hibáztatta, amiért szerinte félremagyarázták a szavait. "Nagyon tisztességtelennek" nevezte a médiát, s erre a hallgatóság hangosan fújolt.

Megnevezve a The New York Times és a The Washington Post című lapokat, valamint a CNN hírtelevíziót, a médiát tette felelőssé az elnök az országban tapasztalható megosztottságért is. Kijelentette, hogy a sajtó táplálja a megosztottságot. "Megpróbálják letagadni történelmünket és örökségünket" - mondta, hozzátéve, hogy a médiamunkások "tényleg tisztességtelen emberek, rossz emberek".

Akták Donald Trump elnöksége Az új elnök erősen kezdett: nekiállt az Obamacare felszámolásának, és felmondta a Csendes-óceáni Partnerség szabadkereskedelmi egyezményt.

Ismét beszélt az Egyesült Államok déli határain építendő falról. Azt mondta: "az amerikai nép az illegális bevándorlás féken tartására szavazott, megépítjük hát a falat!". Azt mondta, a fal akkor is megépül, ha le kell állítania hozzá a szövetségi kormányt.