Katar visszaküldi nagykövetét Iránba

A katari külügyi tárca sajtóosztálya szerint Doha a lépéssel erősíteni szeretné kapcsolatait Teheránnal. Katar azok után jelentett be szerdán, hogy visszaküldi nagykövetét Iránba, hogy 20 hónappal korábban tiltakozásul már visszahívta egyszer, mert egy síita hitszónok szaúd-arábiai kivégzése miatt támadások érték a szaúdi diplomáciai képviseleteket. Rijád és Teherán akkor meg is szakította diplomáciai kapcsolatait, és a két ország között azóta is rendkívül feszült a viszony, a konfliktusba azóta Katart is belerángatták.

A minisztérium közölte azt is, hogy Muhammad bin Abdul Rahman ász-Száni sejk, a katari külügyi tárca vezetője a kétoldalú viszony erősítéséről és fejlesztéséről egyeztetett telefonon iráni kollégájával, Mohamed Dzsavád Zaríffal. Az ugyanakkor nem közölte, hogy mikor tér vissza Teheránba a nagykövete, írja az MTI.

Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein június 5-én szakította meg a kapcsolatokat Katarral. Lezárták a tengeri, légi és szárazföldi határokat Katarral, amelyet a terrorizmus támogatásával és Rijád fő térségbeli ellenlábasával, Iránnal való túl szoros kapcsolatok ápolásával vádolnak. Doha tagadja a vádakat.