Lelőttek Brüsszelben egy férfit, aki bozótvágóval támadt katonákra

A brüsszeli újságok azt írják, lelőttek egy férfit a város központjában, aki késsel rátámadt két katonára, írja a BBC. A helyszínt elkordonozták, erős rendőri jelenléttel biztosítják a helyszínelést.

A Reuters a belga hatóságokra hivatkozva írja, hogy a katonák egyike a karján, másik az arcán sérült meg, mindketten könnyebben. A támadó túlélte a lövést, kórházba szállították, az állapota kritikus.

A rendőrségi szóvivő azt mondta a sajtónak, hogy a támadó egy 30 éves férfi, aki az eddigi jelentések szerint nem rendelkezett terrorista kapcsolatokkal.

A man with a machete attacked soldiers on patrol in #Brussels centre, now shot dead. #brusselsattacks #bruxelles #attentat #breakingnews pic.twitter.com/Bpt6wli73w