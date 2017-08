Katasztrófa sújtotta területté darálta Texast a hurrikán

Péntek este 10 óra után csapott le Texasra a Harvey hurrikán. Donald Trump katasztrófa sújtotta területnek nyilvánította a texasi partvidéket. A 4-es szintre erősödött hurrikán Rockportnál - Corpus Christi városától északkeletre - érte el az országot.

A hurrikán óránkénti 240-250 kilométeres széllel és óriási esőzésekkel érkezett a partokhoz. Corpus Christit és környékét addigra már kiürítették, a lakosok Texas belső vidékein kerestek menedéket. A hurrikán központi részétől, a szemétől keletre, Galveston megyében tornádóriadó van érvényben. (Itt követheti radarképen a vihart.)

Fotó: Adrees Latif / Reuters

Gregg Abbott, Texas kormányzója már péntek délután figyelmeztetett arra, hogy nagy katasztrófa várható. A hatóságok figyelmeztettek, hogy mindenki hagyja el a környéket. ABBC szerinthosszú kocsisorok kígyóztak a területről kifelé. A vihar zónáját azonban nem hagyta el mindenki: sok idős ember maradt otthon, akik közül egyeseket már nem tudnak elérni a mentőosztagok, mivel megszakadt a kommunikáció, a házuk pedig erősen megrongálódott.

Corpus Christiben az egyik helyi tisztségviselő arra kérte az otthon maradókat, hogy a karjukra rögzítsék a nevüket és társadalombiztosítási számukat, hogy azonosíthassák őket.

A Fehér Ház közleménye szerint Donald Trump a jövő hét elején a helyszínre utazik.

Két nap alatt lett viharból hurrikán

A meleg Mexikói-öböltől felerősödött hurrikán nagyon gyorsan haladt és lett egyre erősebb: 56 óra alatt alakult névtelen trópusi viharból erős hurrikánná.

A tenger hullámait 4-6 méteresre korbácsolta, és rendkívül heves esőzést hozott.

Meteorológusok és tudósok arra figyelmeztetnek, hogy a pusztító vihar 160-170 kilométernyi mélységben elérheti a kontinens belsejét is és legalább négy-öt napig tombol majd. Felkészültek a viharra Alabamában és Florida nyugati partvidékén is, valamint a louisianai New Orleansban, amelyet már péntek este elért a heves esőzés. A Mexikói-öböl partján fekvő hét texasi megyében szükségállapotot és kötelező kiürítést rendeltek el.

A vihar előtt azonban Abbott kormányzó és Sylvester Turner, Houston polgármestere egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tett. Abbott felszólított mindenkit, hogy hagyja el a partvidéket és iparkodjon az állam belső területei felé. Turner viszont azt tanácsolta honfitársainak, hogy maradjanak otthon és zárkózzanak be.

A texasi kormányzó 700 nemzeti gárdistát kért fel a segítségre, Corpus Christi és Galveston kikötőit lezárták. Három hajót biztonságosabb vizekre irányítottak, több környező megye és város is kötelező evakuációt rendelt el.

A Katrina kicsit erősebb volt

Dallasban és a szomszédos Louisiana állambeli Baton Rouge-ban speciális orvosi egységek várnak arra, hogy szükség esetén segítsenek. Az Egyesült Államokban a legerősebb hurrikán legutóbb 2005-ben pusztított: a Katrina hurrikán 5-ös erősségű volt, letarolta a louisianai partokat és New Orleans városát. Louisianában és Mississippiben mintegy 1800 ember vesztette életét és voltak halálos áldozatai Alabama, Florida és Georgia államokban is.

A Katrinát az amerikai történelem eddigi legdrágább hurrikánjaként jegyezték fel: 108 milliárd dolláros anyagi kárt okozott. Pusztító erejű volt a 2009-ben, szintén a Mexikói-öböl partvidékét sújtó Ike, 2012-ben pedig a New Jersey-i partoknál tomboló Sandy hurrikán.