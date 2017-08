84 ember meggyilkolásával gyanúsítanak egy német ápolót

Hétfőn közölte a német rendőrség, hogy a 40 éves Niels Högelt, akit korábban két betege meggyilkolása miatt ítéltek életfogytiglani börtönbüntetésre, összesen 84 ember meggyilkolásával gyanúsítanak.

Högel a Brémához közeli oldenburgi és delmenhorsti kórházban dolgozott. A német ápolót még 2005 februárjában tartóztatták le, miután egy orvos észrevette, hogy az egyik betegnél túladagolta a szívgyógyszert. Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, miután 6 gyilkosságot sikerült rábizonyítani.

Fotó: Carmen Jaspersen Niels Högel a tárgyaláson

A férfit azután gyanúsították meg újra, hogy a nyomozók exhumáltak más, gyanús körülmények között elhunyt beteget. A rendőrség több száz gyanús haláleset aktáját vette elő az elmúlt évekből. Több mint 200 esetet vizsgáltak meg alaposan, 100 holttestet exhumáltak, hogy gyógyszerek maradványait mutassák ki rajtuk.

A rendőrség most azt állítja, hogy Högel a hat már bizonyított eseten túl további 84 emberrel végzett. Ezzel ő lett minden idők legtöbb áldozatot szedő német sorozatgyilkosa. Bőven elképzelhető, hogy ennél jóval több emberrel végzett, mert 130 egykori beteg holttestét elhamvasztották, így náluk utólag lehetetlen bizonyítani az emberölést.

A nyomozás mostani állása szerint a férfi első gyilkosságát 2000 februárjában hajtotta végre, a legutolsót pedig 2005. június 24-én. A gyilkosságokhoz öt különböző, szív-és érrendszeri betegségekre használt gyógyszert alkalmazott.

A férfi a bíróság előtt azt mondta: azért injekciózta be a súlyos betegeket, hogy leálljon a szívük, majd ő maga próbálta meg újraléleszteni őket, így akarta kivívni kollégái és főnökei elismerését. Olyan eset is előfordult, hogy az egyik beteg újraélesztéséhez odahívott két gyakorlaton lévő ápolónőt, akiket a rendőrségi jegyzőkönyv szerint "orvosi tudásával akart elkápráztatni". A férfi a klinikán írásos dicséretet is kapott felelősségteljes, érdeklődő, körültekintő, határozott és önálló munkájáért.