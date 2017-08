Észak-Korea készülődik a hatodik atomkísérletére

Dél-koreai hírszerzők szerint Észak-Korea elkezdte előkészíteni a hatodik kísérleti atomrobbantását, számol be CNN. Az amerikai hírtévé úgy tudja, a szöuli hírszerzés a parlamentnek számolt be erről zárt ajtók mögött.

Phenjan legutóbbi atomtesztje tavaly szeptemberben volt, akkor vélhetően egy miniatürizált nukleáris robbanófejet robbantottak, olyat, amit egy rakéta is elbír. Ezt azonban lehetetlen hitelt érdemlően megerősíteni, közölték szakértők.

Kim Bjung-ki, a dél-koreai kormánypárt egyik képviselője azt mondta, a titkosszolgálat információi szerint Észak-Korea már be is fejezte a felkészülést a robbantásra a tesztközpont 2-es és 3-as számú alagútjában. Sőt, a még el nem készült 4-es alagútban is aktivitást észleltek, ami arra utalhat, hogy a tavaly felfüggesztett építkezést folytatják.

Amióta az amerikai hírszerzés megtudta, hogy miniatürizált atomfeje lehet Phenjannak, elég kemény fenyegetőzés indult Kim Dzsongun és Trump amerikai elnök között. Észak-Korea szóban még Guamot is megfenyegette. Aztán fenyegetőztek amiatt is, hogy Washington éppen a Szöullal közös hadgyakorlatát hajtja végre a térségben. A tíz napos gyakorlat augusztus 21-én kezdődött. Azt is mondták az észak-koreaiak, hogy természetesen minden katasztrofális következményért az USA lesz a felelős.

Fotó: Str / AFP

Korábban azt írtuk, hogy a háttérben Kína is világossá tette, hogy újabb nukleáris próbarobbantást nem szeretne látni, és ezzel egyelőre ki is várt a phenjani rezsim, miközben állítólag már hónapok óta készen álltak volna az újabb kísérletre. Viszont van olyan dél-koreai szakértő is, aki szerint egy hatodik próbarobbantás az ENSZ-ben várható heves reakciók ellenére is kevésbé veszélyes lépés lenne Észak-Koreától, mint rakétákat lőni Guam irányába. A robbantás mellett szólhat Kim Dzsongun szemszögéből az is, hogy a Reuters szerint legalább ezt végre kellene hajtania, és további interkontinentális ballisztikus rakétatesztekre lenne szüksége, hogy bebiztosítsa elrettentő képességeit. Az eddigi két interkontinentális rakétájuk például feltehetően jóval könnyebb töltettel indult, mint amire egy valódi csapásmérő rakétához szükség lenne.

Phenjan 2006-ban kezdte a kísérleti atomrobbantást. Amint az a CNN infografikájából kiderül, az alábbi robbantásokat hajtották végre (dátum, erősség).