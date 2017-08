Felrobbant egy e-cigaretta a londoni pályaudvaron, óriási pánik tört ki

Egy e-cigaretta felrobbant a londoni Euston vasútállomáson, óriási pánikot okozva ezzel, írja a BBC. Az emberek egy része azt hitte terrortámadás történt, elmenekültek az állomásról. Pillanatokon belül rendőrök özönlötték el a helyszínt, és a pályaudvar alapos átvizsgálásának végéig lezárták a forgalmat is.

Az, hogy miért és hogyan okozott robbanást az e-cigi, egyelőre nem ismert. Sem a pánikban, sem a robbanásban nem sérült meg senki.

