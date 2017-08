Több mint 150 rendőr keresi a francia lakodalomból eltűnt lányt

Szerdán újabb 60 rendőr csatlakozott be a hétvége óta tartó keresésbe a francia Alpoknál található Pont-de-Beauvoisinban, miután egy kilenc éves lány nyomtalanul eltűnt egy lakodalomból. Maelys de Araujo eltűnését szombatról vasárnapra virradóan éjjel háromkor észlelték a szülők, és a felhőtlen szórakozás ekkor váltott át intenzív és pánikszerű keresésbe, amibe azóta már becsatlakoztak barlangászok és búvárok is.



Egy névtelenül nyilatkozó rendőr az AFP-nek azt nyilatkozta, hogy a legapróbb részletig átfésülik a terepet. A rendőrség azonban attól tart, hogy a lányt elrabolták, mert a keresőkutyák a lakodalomnak helyt adó épület parkolójában vesztették el a kislány nyomát, így valószínűleg egy kocsiba szállhatott be.

Fotó: Philippe Desmazes / AFP





Bár a hatóságok még nem zárták ki, hogy a lány elkóborolt, Dietlind Baudoin nyomozó szerint az eltelt idő miatt kizárt, hogy ne emberrablásról legyen szó. A rendőrség átvizsgálta, hogy volt-e büntetlen előéletű ember az ünnepségen, kihallgatott 140 vendéget a megjelent 250-ből, valamint az összes fényképet megvizsgálják, ami éjszaka készült.



(via The Local)