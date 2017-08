Riasztóan sok gyereklány megy férjhez Amerikában

Aggasztóan sok férfi vett el kiskorú lányokat az Egyesült Államokban az utóbbi időszakban, közölte legfrissebb kutatására alapozva a Tahirih Justice Centre. Azt állítják, hogy több mint 200 ezer gyerek házasodott 2000 és 2015 között, közülük rengetegen felnőtt férfival, számolt be a Huffington Post.

Amerikában az államok többségében csak 18 éves kor felett lehet házasodni, de hármat kivéve mindenhol meg lehet ezt kerülni szülői vagy bírósági engedéllyel, ami - a kutatók szerint - sok fiatal lányt sodor veszélyes helyzetbe. Ráadásul 25 államban nincsen konkrét alsó határ arra az esetre, ha valaki beszerzi a szükséges engedélyeket, azaz

bármilyen fiatal lány férjhez mehet.

“Amerikának gyermekházassági problémája van", nyilatkozta Jeanne Smoot, a jelentés szerzője a Huffington Postnak. Azt is állítják a szerzők, hogy az érintett gyerekek többféle háttérrel rendelkeznek, sokféle közösségből érkeznek, azaz nem egy konkrét népcsoportra jellemző ez, viszont később óriási nehézségekkel szembesülnek. Kimaradnak az iskolából, pszichés stresszel szembesülnek, nagyobb arányban lesznek családon belüli erőszak áldozatai. Nem beszélve arról, hogy nincsenek meg a jogi vagy anyagi eszközeik, hogy megküzdjenek a nehézségekkel. Van, hogy a férje elől menekülő lányt a rendőrség viszi vissza a férfihez, hiszen az eltűnt gyereket látják benne. A barátaiktól, családjuktól is nehezebben kapnak segítséget, ugyanis jogilag kiskorúnak segítenek olyankor, amiből rosszul is kijöhetnek.

Az indokok egyébként sokrétűek a házasságra: van, aki azért házasodik, hogy terhességgel végződött erőszakot fedjenek el vele, mások azért, mert a szülei már képtelenek eltartani, megint másvalaki a hozomány miatt.