106 éves asszonyt deportálnának Svédországból

Bibikhal Uzbek 2015-ben, 105 évesen menekült családjával Afganisztánból Svédországba, júniusban azonban elutasították a menedékkérelmüket, így mindannyiuknak el kellene hagyni az országot. Az ügy egyelőre azonban még nem ért véget, az asszony családja ugyanis fellebbezett az ügyben, Uzbek ugyanis szerintük biztosan nem élné túl a hazautat – írja az Al Jazeera.

Százhat éves, nem lát, nem tud beszélni és járni és nagyon beteg. Nem értem miért utasítanák el.

– mondta az asszony unokája, a család pedig azt is hozzátette, hogy a nő állapota júniusban, a kérelmük elutasításakor romlott meg ennyire, akkor kapott ugyanis agyvérzést és azóta nem tud beszélni. Szerintük semmi esélye nincs annak, hogy a nő túléljen egy esetleges hazautat.

Fotó: Al Jazeera

A svéd menekültügyi hivatal is megszólalt az ügyben, akik elmondták, a kora nem játszott szerepet az elutasításában. Elismerték, hogy az ügyben a deportálás mellett döntöttek, valamint azt is megerősítették, hogy fellebbeztek a döntés ellen. Úgy fogalmaztak, többet nem mondhatnak erről, de annyi biztos, hogy az idős kor önmagában nem ad okot a menedékjog megállapítására.

Az is kiderült egyébként, hogy a hivatal szerint az Afganisztán északi részén fekvő Kunduz elég biztonságos ahhoz, hogy vissza lehessen térni oda, a család szerint azonban ez nincs így. Úgy vélik, az országban háború dúl, a talibán és az Iszlám Állam is problémákat jelent és idén is rengetegen haltak meg, ezért nem értik, miért akarják, hogy visszamenjenek oda.