Kiürítették a barcelonai metró két állomását

Két állomást is lezártak és kiürítettek a barcelonai L3-as vonalon, miután két metróban is ismeretlen, szemirritációt és szédülést okozó anyagot találtak – írja az el Periódico. A Fontana és a Lesseps állomásokra nem engednek be senkit, a tűzszerészek is a helyszínen vannak.

Az ismeretlen anyagot először fél 5 körül, aztán pedig nem sokkal 5 után találták meg a két metrókocsiban, melyeket a Lesseps állomáson kivontak a forgalomból és értesítették a rendőrséget is. Ezt a megállót már ekkor lezárták és kiürítették, logisztikai okokból azonban a vele szomszédos Fontana állomást is le kellett zárni. Később aztán több doboznyi sósavat találtak az állomáson, valószínűleg ez kerülhetett a kocsikba is.

A sósavat a kamerák felvételei alapján két férfi helyezte el a kocsikban, amikor azokon még nem voltak utasok. Az egyik metró vezetője kapcsolatba is került az anyaggal, őt kórházba is kellett szállítani, de komolyabb baja nem lett, hamar kiengedték. A rendőrség a körülmények miatt vandalizmusra gyanakszik.