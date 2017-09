Porig rombolt egy temetkezési vállalkozást egy megvadult őz

Megdöbbentő hatékonysággal pusztított egy őz egy ausztráliai temetkezési vállalkozás irodájában, ahová az ablakot betörve, az egyik alkalmazottat üldözve jutott be. A tomboló kérődző 20 perc alatt az összes bútort és a szőnyegeket is hazavágta, sőt, még a (feltehetően gipszkarton) falakat is újra kell építeni.

Az őrjöngő őz menet közben megsebesült, és végül csak hat vadőr tudta elszállítani, miután a temetkezési vállalat emberei bezárták az egyik helyiségbe. A kárt 100 ezer ausztrál dollárra – húszmillió forintra becsülik. Az eset Melbourne-ben történt. (BBC)