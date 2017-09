Harmincegy csecsen meleget fogadott be Kanada

Kanadában kapott menedéket harmincegy, hazájában üldözött csecsen homoszexuális az ottawai kormány együttműködésének köszönhetően - jelentette az MTI.

A torontói központú Rainbow Railroad nevű civil szervezet vezetője, Kimahli Powell a Facebookján jelentette be, hogy 31, az LMBTQ-közösséghez tartozó embernek sikerült segíteniük Oroszország elhagyásában, és abban, hogy menedékjogot kapjanak Kanadában. Tervük megvalósításában főszerepe volt a kanadai kormánynak.

Kanada titokban adott menedéket a csecsen homoszexuálisoknak - írta a The Globe and Mail, mert a kezdeményezés könnyen elmérgesíthette volna Oroszország és Kanada már amúgy is feszült viszonyát. Chrystia Freeland külügyminiszter, aki korábban sajtótudósítóként dolgozott Oroszországban fontos szerepet játszott a szóban forgó műveletben.

Az Oroszországi LMBT-hálózat elnevezésű jogvédő szervezet májusban közölte, hogy aktivistái 43 homoszexuális személyt menekítettek ki Csecsenföldről, és arra törekednek, hogy külföldi vízumot szerezzenek a számukra. Az érintettek azután fordultak segítségért a hálózathoz, hogy a sajtó elkezdett a helyzetükkel foglalkozni.

Április elején a túlnyomórészt muszlimok lakta Csecsenföldön száz homoszexuális férfit vettek őrizetbe. Többüket megkínozták, hármukat meg is ölték. Az ügy nemzetközi tiltakozást váltott ki. Ramzan Kadirov csecsen vezető többször is valótlannak minősítette a melegek üldöztetéséről szóló jelentéseket.